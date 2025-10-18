Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben nach zuletzt fünf sieglosen Spielen wieder einmal einen Dreier gelandet. Beim Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen setzte sich das Team um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas am Freitagabend mit 2:1 (1:0) durch. Es war ein Befreiungsschlag, der Jubel bei den Gästen nach dem Schlusspfiff entsprechend groß. „Wir sind absolut zufrieden, alle haben Vollgas gegeben“, sagt Kiriakos Gountoulas. Die rassig geführte Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten war von den Spielern mitunter ruppig aber fair geführt worden, die dennoch spürbare Rivalität gipfelte in einem Disput zwischen den Trainern in dessen Folge Calcio-Co-Trainer Ivica Kovac die rote Karte sah (88.).

SVF-Trainer hadert mit Chancenwucher Auf dem Feld hatten die Fellbacher derweil einen Start nach Maß erwischt. Nach einem überragenden Pass von Sirin Durmus auf seinen Sturmpartner Rafael Terpsiadis setzte sich dieser im Laufduell mit Gustavo Vieira Francisco und Nick Olteanu durch und erzielte bereits in der sechsten Minute das 1:0. Zacharias Velvelidis, der erstmals im Tor von Calcio stand, weil sich Stammkeeper Ali Bozatzioglou beim Aufwärmen verletzt hatte, war chancenlos. Ein Treffer, der den Gästen viel Sicherheit gab. Diese ging auch nicht verloren, als der Torschütze bereits in der 18. Minute wegen muskulärer Probleme wieder vom Rasen musste. Die Fellbacher um Ibrahim Njie, der die Kapitänsbinde vom gesperrten Leon Bauer übernommen hatte, agierten weiterhin taktisch diszipliniert und zeigten vor allem in den Umschaltmomenten ihre Klasse. „Eigentlich müssen wir den Sack schon vor der Pause zumachen“, sagt Kiriakos Gountoulas und hadert mit dem Chancenwucher.

2:0 gleich nach der Pause

Auch nach Wiederanpfiff waren es die Fellbacher, die früh jubelten. Der für Terpsiadis ins Spiel gekommene Mert Ali Icmez vollendete nach einem Pass von Patrick Fossi von der Mittellinie zum 2:0 (48.). Der Gegenschlag ließ indes nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später verkürzte Enes Isik zum 1:2, nachdem die Fellbacher den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatten.

Nur zwei Änderungen in der Startformation

In der Folge verstärkten die Gastgeber, die in den drei Liga-Begegnungen davor das Spielfeld als Gewinner verlassen hatten und mit entsprechend breiter Brust angetreten waren, den Druck und kamen zu weiteren guten Tormöglichkeiten. „Da hatten wir auch ein bisschen Glück“, sagt Kiriakos Gountoulas. Wie schon kurz vor dem Pausenpfiff, als der Unparteiische Jan Streckenbach (TSV Dettingen/Erms) ein Kopfballtor von Pero Mamic nach einer Ecke zum vermeintlichen 1:1 nicht anerkannt hatte. Ansonsten aber haben die Fellbacher die Standards diesmal sehr gut verteidigt. Und auch im Spiel gegen den Ball zeigten sich die Trainer zufrieden. „Es war von Vorteil, dass wir diesmal nicht viele Umstellungen vornehmen mussten“, sagt Kiriakos Gountoulas. Lediglich Luka Bozic und Maximilian Bresic waren für Leon Bauer und Filip Stanic in die Startelf gerückt. Außerdem hielten die Trainer an der gleichen taktischen 3:5:2-Aufstellung wie schon beim 2:2 gegen den FSV Waiblingen fest.

Das nächste Spiel bestreitet der SVF bereits am kommenden Freitag, 19 Uhr, daheim gegen den FC Holzhausen.

SV Fellbach: Härtel – Njie, Tobias Bauer (66. Kastrati), Weiß – Gutzeit, Fossi, Bresic (57. Stanic), Torben Hohloch, Bozic (83. Martinovic)– Durmus (89. Kara), Terpsiadis (18. Icmez).