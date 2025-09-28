Fußball: SV Fellbach Trotz Traumtor kein Punkte
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Samstag das Heimspiel gegen die Gäste von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:2 und hadern mit der Schiedsrichterleistung.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben am vergangenen Samstag vor gerade einmal 150 Zuschauern im heimischen Max-Graser-Stadion die dritte Niederlage hintereinander hinnehmen müssen. Gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach lautete das Ergebnis nach 90 Minuten 1:2 (1:1). Mit dem Sieg sind die Gäste von der Ostalb in der Tabelle an den Fellbachern vorbeigezogen, die ihrerseits auf den sieben Tabellenplatz zurückgefallen sind. Knackpunkt im Spiel der Gastgeber um das Trainergespann Kiriakos und Nicos Gountoulas war der verletzungsbedingte Ausfall von Rafael Terpsiadis nach 29 Minuten. Bis dahin waren die Fellbacher immer wieder über die rechte Seite, die der bislang erfolgreichste SVF-Torschütze (sechs Treffer) erneut besetzte, gefährlich vors gegnerische Tor gekommen. „Mit ihm hätte wir vor der Pause sicherlich noch ein Tor gemacht“, sagt Kiriakos Gountoulas. Zu dem Zeitpunkt hatte Tobias Hohloch den SVF nämlich schon mit 1:0 in Führung gebracht. Mit einem Traumtor aus rund 30 Metern. Der Ball flog unhaltbar in den rechten oberen Winkel (14.).