Fußball: SV Fellbach: Trotz Traumtor kein Punkte

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben am vergangenen Samstag vor gerade einmal 150 Zuschauern im heimischen Max-Graser-Stadion die dritte Niederlage hintereinander hinnehmen müssen. Gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach lautete das Ergebnis nach 90 Minuten 1:2 (1:1). Mit dem Sieg sind die Gäste von der Ostalb in der Tabelle an den Fellbachern vorbeigezogen, die ihrerseits auf den sieben Tabellenplatz zurückgefallen sind. Knackpunkt im Spiel der Gastgeber um das Trainergespann Kiriakos und Nicos Gountoulas war der verletzungsbedingte Ausfall von Rafael Terpsiadis nach 29 Minuten. Bis dahin waren die Fellbacher immer wieder über die rechte Seite, die der bislang erfolgreichste SVF-Torschütze (sechs Treffer) erneut besetzte, gefährlich vors gegnerische Tor gekommen. „Mit ihm hätte wir vor der Pause sicherlich noch ein Tor gemacht“, sagt Kiriakos Gountoulas. Zu dem Zeitpunkt hatte Tobias Hohloch den SVF nämlich schon mit 1:0 in Führung gebracht. Mit einem Traumtor aus rund 30 Metern. Der Ball flog unhaltbar in den rechten oberen Winkel (14.).

Levin Härtel pariert kurz vor der Pause zweimal stark Statt nachzulegen trafen dann aber fünf Minuten vor der Pause die Gäste, die bis dahin keine einzige Torchance hatten. Und wieder zappelte der Ball nach einem Standard in den Maschen. Nach einer Freistoßflanke von TSG-Kapitän Nicola Zahner war Jermain Ibrahim zum 1:1 erfolgreich (40.). Danach konnten die Fellbacher froh sein, dass sie nicht noch mit einem Rückstand in die Kabine gingen: Erst scheiterte Zahner mit seinem Schuss am Pfosten, danach parierte Levin Härtel, der diesmal den Vorzug vor Alexander Lang im SVF-Tor bekommen hatte, gleich zwei Kopfbälle – einmal von Ibrahim, einmal von Tim Seidler.

Fellbacher legen sich zweiten Gegentreffer selbst auf

Nach Wiederanpfiff war es dann der Unparteiische Janik Wieland (TSG Waldenburg) der aufseiten der Fellbacher für viel Unmut sorgte. Erst verweigerte er nach einem vermeintlichen Foul des Ex-Fellbachers Muhamad Sanyang an Sirin Durmus im Strafraum den Elfmeterpfiff (57.), danach „hat er jede Aktion gegen uns gepfiffen und die Mannschaft so aus dem Takt gebracht“, sagt Kiriakos Gountoulas. „Mit seiner Leistung sind wir absolut nicht zufrieden“, sagt Nicos Goutoulas. Den zweiten Gegentreffer indes legten sich die Fellbacher selbst auf. Nach einem Fehler von Torben Hohloch an der eigenen Strafraumgrenze traf erneut Ibrahim zum 2:1 für die Gäste (58.).

Nicos Gountoulas zeigt sich enttäuscht

Die Fellbacher gaben sich hernach zwar nicht geschlagen, spielten weiterhin und mitunter durchaus gefällig nach vorn, 100-prozentige Chancen sprangen dabei aber nicht heraus. Auch die Umstellung auf eine Dreierkette und das Beordern von Innenverteidiger Ibrahim Njie in den Sturm, erbrachte nicht den erhofften Erfolg. Auf der anderen Seite bewies Härtel noch einmal seine Klasse, als er gegen Zahner, der aus kürzester Distanz zum Abschluss kam, rettete (78.). „Die Niederlage ist sehr enttäuschend. Wir waren über weite Strecken sehr präsent und dominant“, sagt Nicos Gountoulas. Das nächste Spiel bestreiten die Fellbacher bereits am Freitag, 15 Uhr, beim aktuell drittletzten VfB Friedrichshafen.

SV Fellbach: Härtel – Calemba (85. Buzhala), Njie, Thomas Bauer, Leon Bauer – Tobias Hohloch (75. Kastrati), Torben Hohloch – Terpsiadis (29. Icmez), Fossi, Bozic (65. Bresic) – Durmus (70. Kara).