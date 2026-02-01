Dennis Chirivi ist zurück auf dem Tennwengert

Mit zwei neuen Spielern und einem Rückkehrer sind derweil die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen in die Vorbereitung gestartet. Neu sind Mittelfeldspieler Donart Zeneli vom Bezirksligisten SV Breuningsweiler sowie Angreifer Ahmed Al-Dosakee, der bisher beim Stuttgarter A-Kreisligisten GFV Ermis am Ball war und als Trainer in der Fußballakademie des MTV Stuttgart engagiert ist. Zurück auf dem Tennwengert ist Dennis Chirivi, der schon in der Saison 2022/23 für die Oeffinger aufgelaufen war und zuletzt in der Bezirksliga Enz-Murr beim AKV B.G. Ludwigsburg spielte. Den TVOe verlassen haben Kilian Kuntz, der zum Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wechselte, und Vasilios Tsouloulis, der künftig bei der Spvgg Besigheim in der Bezirksliga Enz-Murr aktiv ist.