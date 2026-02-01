 
Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen Oeffinger Kilian Kuntz wechselt in die Verbandsliga

1
Kilian Kuntz wechselt von der Landes- in die Verbandsliga. Foto: Eva Herschmann

Die Verbandsliga-Fußballer des SVF verlieren ihr Testspiel, der Landesligist TVOe landet 16:0-Kantersieg.

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben am Samstag ihr drittes Testspiel in der Wintervorbereitung bestritten und die erste Niederlage hinnehmen müssen. Beim nordbadischen Verbandsliga-Siebten FC Astoria Walldorf II verlor das Team um die Trainer-Brüder Kiriakos und Nicos Gountoulas mit 0:1. Den Siegtreffer hatte in der 70. Minute Bennet Jautz erzielt. „Das wat ein sehr guter Gegner, der uns spielerisch und taktisch viel abverlangt hat“, sagt Nicos Gountoulas. „Die Partie war sehr aufschlussreich, wir haben einige Erkenntnisse gezogen.“ Das nächste Testspiel findet am Dienstag gegen den 1. FC Normannia Gmünd statt. Ob zuhause oder auswärts wird aufgrund der Platzverhältnisse erst kurzfristig entschieden.

 

Dennis Chirivi ist zurück auf dem Tennwengert

Mit zwei neuen Spielern und einem Rückkehrer sind derweil die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen in die Vorbereitung gestartet. Neu sind Mittelfeldspieler Donart Zeneli vom Bezirksligisten SV Breuningsweiler sowie Angreifer Ahmed Al-Dosakee, der bisher beim Stuttgarter A-Kreisligisten GFV Ermis am Ball war und als Trainer in der Fußballakademie des MTV Stuttgart engagiert ist. Zurück auf dem Tennwengert ist Dennis Chirivi, der schon in der Saison 2022/23 für die Oeffinger aufgelaufen war und zuletzt in der Bezirksliga Enz-Murr beim AKV B.G. Ludwigsburg spielte. Den TVOe verlassen haben Kilian Kuntz, der zum Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wechselte, und Vasilios Tsouloulis, der künftig bei der Spvgg Besigheim in der Bezirksliga Enz-Murr aktiv ist.

Kantersieg gegen einen B-Kreisligisten

Im ersten Testspiel nach dem Trainingsauftakt besiegte der TVOe am Samstag den Kreisliga-B-Vertreter FC Reka Stuttgart mit 16:0. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Oeffinger am Sonntag, 14 Uhr, daheim gegen den Bezirksligisten TSV Rudersberg.

