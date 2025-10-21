 
Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen Toptorjäger nach Gambia abgeschoben

1
Manchmal rückt der Fußball auch in den Hintergrund. Foto: IMAGO/Zink

Oeffingens Gegner am Sonntag, die SSV Schwäbisch Hall, muss herben Verlust verkraften.

Die Erleichterung war bei den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach am Freitagabend nach dem Schlusspfiff im Stadion in den Goldäckern groß. Nach zuvor fünf sieglosen Spielen hatten sie den gastgebenden Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen, der dreimal zuvor gewonnen hatte, mit 2:1 besiegt. Während die SVF-Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas von einem verdienten Erfolg ihrer Mannschaft sprachen, haderte Calcio-Trainer Francesco Di Frisco, dessen Team in Abwesenheit des Kapitäns Jovan Djermanovic (Muskelfaserriss) und des Shootingstars Philipp Seemann (an Corona erkrankt) eine spielerisch überlegene erste Hälfte gezeigt hatte, nicht nur mit dem Referee Jan Streckenbach, der den Seinen zwei Tore aberkannte. Auch der Ausgang frustrierte ihn: „Wir waren die bessere Mannschaft, aber die zwei Kontertore dürfen uns nicht passieren“, sagte er. Beim ersten von Fellbachs Torjäger Rafael Terpsiadis leistete Sirin Durmus die mustergültige Vorarbeit. Aber nicht nur dieser entscheidende Pass ließ seine Trainer jubeln. Durmus ist in Echterdingen auch viel gelaufen und hat zudem viele gute Entscheidungen getroffen. „Das war ein top Spiel von ihm“, sagt Kiriakos Gountoulas. Grund genug, dem 20-Jährigen den Titel Spielers des Spiels aufseiten des SV Fellbach zu verleihen.

 

Beim Oeffinger Gegner sind alle tief betroffen über Abschiebung

   Der Gegner der Oeffinger Landesliga-Fußballer, die SSV Schwäbisch Hall, musste wenige Tage vor dem Spiel am Sonntag einen herben Verlust verkraften. Stürmer Ousainou Danso, der mehr als zweieinhalb Jahre als Spieler bei der SSV war und in dieser Saison schon acht Tore erzielt hat, wurde vergangene Woche in seine Heimat Gambia abgeschoben – „trotz seines regelmäßigen Besuchs im Deutschkurs und einer festen Zusage für eine Ausbildung, die er in Kürze beginnen sollte“, heißt es seitens der Sport- und Spielvereinigung. „Ousi“, so sein Spitzname, sei nicht nur ein Spieler, sondern Freund sowie Vorbild. Er habe den Verein auch mit seiner positiven Art geprägt. Die SSV sei tief betroffen und versuche aktuell alles, um ihn so schnell wie möglich wieder zurückzuholen, ließ der Verein in den Sozialen Netzwerken verlauten. „Taktik und System hätten sich bei uns auch nicht geändert, wenn Danso noch dabei gewesen wäre“, sagt derweil Johannes Maxelon, Oeffingens Sportlicher Leiter. „Obwohl sein Fehlen für uns sicherlich sportlich kein Nachteil war.“ Als Spieler des Spiels hat sich diesmal Verteidiger Laurent Hashani empfohlen, der beim 1:1 in Schwäbisch Hall keinen entscheidenden Zweikampf verlor.

