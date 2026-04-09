Nachdem sie sieben Spiele nacheinander ungeschlagen waren und hernach zweimal in Folge als Verlierer vom Platz gegangen sind, wollen die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15.30 Uhr, das Ruder im Auswärtsspiel bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wieder herumreißen. „Verlieren ist diesmal verboten“, sagt Nicos Gountoulas, gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos für die Geschicke des aktuell Tabellensiebten verantwortlich. Aber nicht nur aufgrund der in dieser Saison verschärften Absteigerzahl wollen die Fellbacher die drei Punkte schlechteren Gastgeber (bei einem mehr absolvierten Spiel) weiterhin auf Abstand halten. Nach der 1:2-Hinspielniederlage, es war seinerzeit die dritte nacheinander, haben der Kapitän Leon Bauer und seine Mitstreiter auch noch eine Rechnung offen.

Nur Jonas Kohler und Philip Markovic sind verletzt Da trifft es sich gut, dass die Fellbacher personell so gut aufgestellt sind wie schon lange nicht mehr. Als Langzeitverletzte stehen nur noch Jonas Kohler und Philip Markovic auf dem Zettel. Alle anderen sind wieder im Training, wobei für Filip Stanic, Maximilian Bresic und Luka Bozic am Samstag noch kein Einsatz in Frage kommt.

SVF hat Lehren aus der jüngsten Niederlage gezogen

Aus der jüngsten 1:3-Niederlage gegen den TSV Oberensingen am Gründonnerstag haben die SVF-Trainer ihre Lehren gezogen und fordern nun von ihren Spielern wieder mutig mit sauberen und flachen Pässen nach vorn zu spielen und auch die Laufbereitschaft mit und ohne Ball über 90 Minuten hoch zu halten. „Wir wollen an die ersten 45 Minuten anknüpfen, in denen wir so gut wie nie zuvor in dieser Saison gespielt haben“, sagt Nicos Gountoulas, der nach wie vor einen Platz unter den besten fünf Teams in der Abschlusstabelle als Ziel angibt.

Die Gastgeber am Samstag spielen sehr körperbetont und haben in Joshua Barth einen guten Mann zwischen den Pfosten. Allerdings läuft es seit der Winterpause noch nicht wie gewünscht. Von den sechs Spielen hat die TSG nur zwei gewonnen.