Fußball: SV Fellbach Verlieren ist verboten
Die Verbandsliga-Fußballer des SVF treten am Samstag, 15.30 Uhr, bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an.
Die Verbandsliga-Fußballer des SVF treten am Samstag, 15.30 Uhr, bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an.
Nachdem sie sieben Spiele nacheinander ungeschlagen waren und hernach zweimal in Folge als Verlierer vom Platz gegangen sind, wollen die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15.30 Uhr, das Ruder im Auswärtsspiel bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wieder herumreißen. „Verlieren ist diesmal verboten“, sagt Nicos Gountoulas, gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos für die Geschicke des aktuell Tabellensiebten verantwortlich. Aber nicht nur aufgrund der in dieser Saison verschärften Absteigerzahl wollen die Fellbacher die drei Punkte schlechteren Gastgeber (bei einem mehr absolvierten Spiel) weiterhin auf Abstand halten. Nach der 1:2-Hinspielniederlage, es war seinerzeit die dritte nacheinander, haben der Kapitän Leon Bauer und seine Mitstreiter auch noch eine Rechnung offen.