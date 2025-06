Fußball: SV Fellbach, VfB Stuttgart: Viele Tore und noch mehr Emotionen

Als Ray Martin, „der Elvis von Hofen“, vor dem Anpfiff „You’ll never walk alone“ anstimmte, die Fußball-Hymne schlechthin, blickte Hansi Müller gen Himmel, als suche er den Freund dort. Der Anlass für die sportliche Begegnung war traurig. Die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart trat am Sonntag in einem Benefizspiel im Max-Graser-Stadion gegen die Seniorenfußballer des SV Fellbach an – im Gedenken und zu Ehren von Roland Mall, der Anfang April plötzlich und überraschend im Alter von 73 Jahren verstorben war, und zugunsten seiner Familie. Es wurde dann doch ein fröhliches Fußballfest, an dem Roland Mall, der immer für einen lockeren Spruch gut war, seine Freude gehabt hätte.