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Fußball: SV Fellbach Vor dem Tor nicht effektiv

Fußball: SV Fellbach: Vor dem Tor nicht effektiv
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Hat kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich auf dem Fuß, vergibt aber: Fellbachs Kristijan Dulabic (links) Foto: Archiv Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren bei den Sportfreunden in Dorfmerkingen mit 1:3 (1:1) und beenden damit ihre Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage.

Auch wenn Stefan Schill, der Trainer der Verbandsliga-Fußballer der Sportfreunde Dorfmerkingen, am Samstagnachmittag von einem nicht unbedingt verdienten 3:1-Sieg seiner Mannschaft sprach, die drei Punkte blieben nach dem Duell mit dem SV Fellbach bei den Gastgebern. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, waren spielbestimmend. Aber der Gegner war vor dem Tor einfach effektiver und hat unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt“, sagt Nicos Gountoulas, der gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos die Fellbacher Fußballer trainiert. Mit der Niederlage, der nunmehr achten in der laufenden Runde, ist die Serie der Fellbacher Akteure nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen zu Ende gegangen. Zudem sind sie in der Tabelle vom sechsten auf den siebten Platz zurückgefallen.

 

Torben Hohloch scheitert an der Latte

Die Gäste sind auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Dorfmerkingen bereits in der sechsten Minute in Rückstand geraten, nachdem sie zweimal binnen kurzer Zeit im eigenen Spielaufbau den Ball hergeschenkt hatten. Zuletzt erkämpfte sich Daniel Nietzer den Ball und legte auf Leon Gunst ab – 1:0. Acht Minuten später hatte Torben Hohloch die Chance zum 1:1. Doch sein Lupfer über den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper Christian Zech landete nur an der Latte. Besser machte es der Innenverteidiger Ibrahim Njie, der nach dem kurzfristigen Ausfall von Leon Bauer (Hand angebrochen) auch wieder die Kapitänsbinde trug. Nach einem Eckball von Patrick Fossi köpfte er zum verdienten Ausgleich ein (28.). Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Pause.

Kristijan Dulabic vergibt größte Chance zum 2:2

Aus der kamen die Fellbacher zwar besser heraus als die Gegner, das 2:1 durften aber die Gastgeber bejubeln. Weil Thomas Bauer und Baran Kara nicht energisch genug Benjamin Walter angegangen waren, konnte der auf Lucas Schwarzer ablegen, der erfolgreich vollendete (50.). „Wir haben das Tor schnell abgeschüttelt und waren wieder gut in der Partie“, sagt Nicos Gountoulas. Einzig mit der Chancenverwertung wollte es weiterhin nicht klappen. So scheiterte nach einer Ecke der junge Niklas Loraing an Zech, Karas Volleyschuss ebenfalls nach einer Ecke landete knapp neben dem Tor, und der eingewechselte Kristijan Dulabic scheiterte nach Vorarbeit von Njie aus kurzer Distanz auch an Zech. „Wenn er das Tor macht, gehen wir mit einem Punkt nach Hause“, sagt Nicos Gountoulas, dessen Team dann quasi im Gegenzug auch noch den dritten Gegentreffer hinnehmen musste. Benjamin Walter zeigte sich den Fellbacher Verteidigern überlegen und tunnelte auch noch SVF-Keeper Levin Härtel – 3:1 (90.)

Das nächste Heimspiel schon am 2. April

„Wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten und zudem in der Defensive entschlossener und konsequenter verteidigt hätten, wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen“, sagte Nicos Gountoulas.

Lange Zeit zur Erholung bleibt den Fellbachern nicht. Das nächste Heimspiel gegen den TSV Oberensingen findet bereits am kommenden Donnerstag, 19.30 Uhr, statt.

   SV Fellbach: Härtel – Buzhala (64. Kastrati), Njie, Thomas Bauer, Loraing – Tobias Hohloch, Kara (82. Martinovic) – Icmez (74. Heilig), Fossi (78. Calemba), Torben Hohloch – Durmus (64. Dulabic).

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