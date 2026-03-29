Fußball: SV Fellbach Vor dem Tor nicht effektiv
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren bei den Sportfreunden in Dorfmerkingen mit 1:3 (1:1) und beenden damit ihre Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren bei den Sportfreunden in Dorfmerkingen mit 1:3 (1:1) und beenden damit ihre Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage.
Auch wenn Stefan Schill, der Trainer der Verbandsliga-Fußballer der Sportfreunde Dorfmerkingen, am Samstagnachmittag von einem nicht unbedingt verdienten 3:1-Sieg seiner Mannschaft sprach, die drei Punkte blieben nach dem Duell mit dem SV Fellbach bei den Gastgebern. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, waren spielbestimmend. Aber der Gegner war vor dem Tor einfach effektiver und hat unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt“, sagt Nicos Gountoulas, der gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos die Fellbacher Fußballer trainiert. Mit der Niederlage, der nunmehr achten in der laufenden Runde, ist die Serie der Fellbacher Akteure nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen zu Ende gegangen. Zudem sind sie in der Tabelle vom sechsten auf den siebten Platz zurückgefallen.