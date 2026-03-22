Fußball: SV Fellbach Wenigstens gut verteidigt
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen am Samstag gegen die TSG Tübingen mit 1:0 und sind in der Tabelle nun Sechste.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen am Samstag gegen die TSG Tübingen mit 1:0 und sind in der Tabelle nun Sechste.
Der 1:0-Heimerfolg am Samstagnachmittag gegen die abstiegsgefährdete TSG Tübingen war bereits der vierte Sieg nacheinander für die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach um ihr Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas. Damit haben die Kicker, die nun in der Tabelle Sechste sind, die Maßgabe der Trainer mehr als erfüllt. Zehn Punkte hatten diese aus den ersten vier Spielen nach der Winterpause gefordert, zwölf sind es geworden. Spielerisch allerdings blieben die Gastgeber auf dem Rasen des Max-Graser-Stadions den wenigen Zuschauern – zum Anpfiff hatten sich gerade einmal 80 auf der Tribüne eingefunden – vieles schuldig. „Das Spiel auf dem Rasen hat Kraft gekostet, uns hat die Leichtigkeit gefehlt“, sagt Kiriakos Gountoulas.