Der Tabellenplatz trügt ein wenig, sagen Kiriakos und Nicos Gountoulas und heben warnend den Zeigefinger. Denn die Trainer-Brüder der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach sind überzeugt, dass der FSV Waiblingen, der an diesem Freitagabend, 19 Uhr, im Max-Graser-Stadion zu Gast sein wird, deutlich stärker ist, als es der momentan letzte Tabellenplatz mit sieben Punkten aus neun Spielen vermuten lässt.

Der Aufsteiger hat sich punktuell verstärkt „Das ist eine sehr erfahrene Truppe, die eingespielt ist und die im Sommer noch einmal punktuell verstärkt wurde“, sagt Nicos Gountoulas. Zu letzteren Verstärkungen gehören unter anderen Leon Braun, in der Meistersaison 2023/24 Kapitän der Fellbacher Verbandsliga-Fußballer und zuletzt beim Regionalligisten 1. Göppinger SV unter Vertrag, sowie Daniele Cardinale (vom Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen).

Die SVF-Trainer waren sechs Jahre beim FSV als Jugendtrainer aktiv

Zwar warten die Waiblinger ebenso wie die Fellbacher seit vier Spieltagen wieder einmal auf ein Erfolgserlebnis, die jüngsten Niederlagen „waren aber nie deutlich und lassen die Qualität erahnen“, sagt Nicos Gountoulas, der trotz allem von seiner Entourage einen Sieg erwartet. Noch stimmt die Moral, noch kann die Mannschaft die Lage gut einschätzen. Das wissen die Trainer: Auch, weil sie am Mittwoch nach dem Abschlusstraining mit dem Spielerrat – Niklas Weiß, Ibrahim Njie, Torben Hohloch Leon Bauer, Patrick Fossi und Filip Stanic – gesprochen haben. „Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, weil wir sehr viele verletzte Leistungsträger haben, die wir nicht komplett ersetzen können. Und wir können die ganze Last auch nicht auf den Schultern der jungen Spieler verteilen“, sagen die Trainer, für die die Partie eine ganz besondere werden wird. Denn von 2014 an waren sie, mit einer zweijährigen Unterbrechung, selbst sechs Spielzeiten beim FSV als Jugendtrainer tätig. In ihren Teams waren damals auch Leon Braun, Patrik Martinovic und Filip Stanic aktiv, die heute das SVF-Trikot tragen. „Wir werden viele Bekannte treffen und freuen uns deshalb umso mehr auf die Begegnung“, sagt Kiriakos Gountoulas. Ebenso wie auf viele Fans, die sich das Derby anschauen wollen.

Im Training haben drei A-Junioren ausgeholfen

Bleibt einmal mehr nur die Frage, welche elf Spieler von Beginn an beim SVF auflaufen werden. Außer den schon längere Zeit Verletzten Jonas Kohler, Rrustem Shehaj, Henry Strahl, Philip Markovic, Rafael Terpsiadis und Tobias Hohloch fallen wohl auch Leonis Buzhala (Schambeinentzündung), Thomas Bauer (Schlag auf Fuß im Abschlusstraining), Bendito Calemba (im Training am Montag umgeknickt) sowie Marko Knezevic und Tobias Brücher (beide krank) aus. Im Abschlusstraining haben mangels Personal deshalb drei A-Junioren ausgeholfen. Gut möglich, dass der eine oder andere am Freitag auch auf der Bank sitzen wird.