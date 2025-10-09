 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Wer beendet den Negativlauf?

Fußball: SV Fellbach Wer beendet den Negativlauf?

Fußball: SV Fellbach: Wer beendet den Negativlauf?
1
Für Nicos (links) und Kiriakos Gountoulas geht es gegen den Ex-Verein. Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen an diesem Freitagabend, 19 Uhr, den Aufsteiger FSV Waiblingen zum Derby im Max-Graser-Stadion.

Der Tabellenplatz trügt ein wenig, sagen Kiriakos und Nicos Gountoulas und heben warnend den Zeigefinger. Denn die Trainer-Brüder der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach sind überzeugt, dass der FSV Waiblingen, der an diesem Freitagabend, 19 Uhr, im Max-Graser-Stadion zu Gast sein wird, deutlich stärker ist, als es der momentan letzte Tabellenplatz mit sieben Punkten aus neun Spielen vermuten lässt.

 

Der Aufsteiger hat sich punktuell verstärkt

„Das ist eine sehr erfahrene Truppe, die eingespielt ist und die im Sommer noch einmal punktuell verstärkt wurde“, sagt Nicos Gountoulas. Zu letzteren Verstärkungen gehören unter anderen Leon Braun, in der Meistersaison 2023/24 Kapitän der Fellbacher Verbandsliga-Fußballer und zuletzt beim Regionalligisten 1. Göppinger SV unter Vertrag, sowie Daniele Cardinale (vom Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen).

Die SVF-Trainer waren sechs Jahre beim FSV als Jugendtrainer aktiv

Zwar warten die Waiblinger ebenso wie die Fellbacher seit vier Spieltagen wieder einmal auf ein Erfolgserlebnis, die jüngsten Niederlagen „waren aber nie deutlich und lassen die Qualität erahnen“, sagt Nicos Gountoulas, der trotz allem von seiner Entourage einen Sieg erwartet. Noch stimmt die Moral, noch kann die Mannschaft die Lage gut einschätzen. Das wissen die Trainer: Auch, weil sie am Mittwoch nach dem Abschlusstraining mit dem Spielerrat – Niklas Weiß, Ibrahim Njie, Torben Hohloch Leon Bauer, Patrick Fossi und Filip Stanic – gesprochen haben. „Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, weil wir sehr viele verletzte Leistungsträger haben, die wir nicht komplett ersetzen können. Und wir können die ganze Last auch nicht auf den Schultern der jungen Spieler verteilen“, sagen die Trainer, für die die Partie eine ganz besondere werden wird. Denn von 2014 an waren sie, mit einer zweijährigen Unterbrechung, selbst sechs Spielzeiten beim FSV als Jugendtrainer tätig. In ihren Teams waren damals auch Leon Braun, Patrik Martinovic und Filip Stanic aktiv, die heute das SVF-Trikot tragen. „Wir werden viele Bekannte treffen und freuen uns deshalb umso mehr auf die Begegnung“, sagt Kiriakos Gountoulas. Ebenso wie auf viele Fans, die sich das Derby anschauen wollen.

Im Training haben drei A-Junioren ausgeholfen

Bleibt einmal mehr nur die Frage, welche elf Spieler von Beginn an beim SVF auflaufen werden. Außer den schon längere Zeit Verletzten Jonas Kohler, Rrustem Shehaj, Henry Strahl, Philip Markovic, Rafael Terpsiadis und Tobias Hohloch fallen wohl auch Leonis Buzhala (Schambeinentzündung), Thomas Bauer (Schlag auf Fuß im Abschlusstraining), Bendito Calemba (im Training am Montag umgeknickt) sowie Marko Knezevic und Tobias Brücher (beide krank) aus. Im Abschlusstraining haben mangels Personal deshalb drei A-Junioren ausgeholfen. Gut möglich, dass der eine oder andere am Freitag auch auf der Bank sitzen wird.

Weitere Themen

Basketball Pro B: SV Fellbach: Die Bank als Lehrerin

Basketball Pro B: SV Fellbach Die Bank als Lehrerin

Die Basketballer des SV Fellbach empfangen am Sonntag, 17.30 Uhr, den Aufsteiger TV Langen in der heimischen Gäuäckerhalle I.
Von Maximilian Hamm
Volleyball: SV Fellbach: Stabilität und Qualität sind weiterhin da

Volleyball: SV Fellbach Stabilität und Qualität sind weiterhin da

Die Oberliga-Volleyballer des SV Fellbach starten mit einem nahezu unveränderten Kader am Sonntag mit eine Heimspiel in die neue Saison.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Niederlagenserie ist beendet

Ringen: SV Fellbach Niederlagenserie ist beendet

Nach drei verlorenen Kämpfen gelingt dem Team des SV Fellbach beim Erstliga-Absteiger Red Devils Heilbronn ein 16:16-Unentschieden.
Von Michael Käfer
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Justin Bren und die verflixte linke Schulter

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Justin Bren und die verflixte linke Schulter

Zafir Cakir, 36, ist der neue Abteilungsleiter bei den Fußballern des SV Fellbach.
Von Susanne Degelund Eva Herschmann
Basketball Pro B: SV Fellbach: Im Wechselbad der Gefühle

Basketball Pro B: SV Fellbach Im Wechselbad der Gefühle

Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen am Freitag in Frankfurt mit 84:83, verlieren dann aber am Sonntag ihr erstes Heimspiel gegen den FC Bayern Basketball II mit 74:86.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Siegesserie hält auch beim Spitzenreiter

Fußball: TV Oeffingen Siegesserie hält auch beim Spitzenreiter

Oeffingens Landesliga-Fußballer sind weiterhin auf Erfolgskurs und gewinnen am Samstag gegen die bisher ungeschlagene SKV Rutesheim mit 1:0 (1:0).
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Die Abwehr führt zum perfekten Start

Handball: TSV Schmiden Die Abwehr führt zum perfekten Start

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Freitagabend bei der SG Kenzingen/Herbolzheim mit 32:29. Das Team feiert damit am dritten Spieltag den dritten Sieg.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Der Trainer kann es sich nicht erklären

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Der Trainer kann es sich nicht erklären

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC verlieren beim TSV Bönnigheim erstmals in dieser Saison – 31:36 (20:18).
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Eine erste Hälfte zum Vergessen

Fußball: SV Fellbach Eine erste Hälfte zum Vergessen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bleiben am Freitag auch beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen ohne Punkte – 1:4 (0:3). Es ist bereits die vierte Niederlage nacheinander.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Mit breiter Brust zum Ersten

Fußball: TV Oeffingen Mit breiter Brust zum Ersten

Die wiedererstarkten Oeffinger Fußballer fahren an diesem Samstag zum Tabellenführer SKV Rutesheim.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 