Nicos Gountoulas hat kein schlechtes Bauchgefühl, wenn er an das nächste Spiel der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Donnerstag, 19.30 Uhr, im Max-Graser-Stadion gegen die TSV Oberensingen denkt. Und das, obschon die Gäste aktuell den dritten Tabellenplatz belegen und die Fellbacher im Hinspiel im vergangenen September mit einer 0:4-Packung nach Hause geschickt hatten. „Wir haben damals trotzdem ein gutes Spiel gemacht, nur die Tore nicht gemacht“, sagt der Fellbacher Trainer. Außerdem sei seine Mannschaft seinerzeit bei Standards äußerst anfällig gewesen – drei der vier Gegentore fielen nach ruhenden Bällen –, was inzwischen nicht mehr der Fall ist.

Die Gäste verfügen über exzellente Offensivspieler Was Nicos und seine Bruder Kiriakos Gountoulas im Rückspiel auf einen besseren Ausgang hoffen lässt, ist auch der Fakt, dass die Fellbacher vor Wochenfrist bei den Sportfreunden Dorfmerkingen trotz der 1:3-Niederlage ein gutes Spiel gemacht haben. Einmal mehr verhinderte der Chancenwucher ein besserer Ergebnis – und das eher mangelhafte Verhalten in den Zweikämpfen im letzten Felddrittel.

Vor allem Letzteres wollen die Fellbacher nicht nur besser machen, sie müssen es auch. Denn in Patrick Werner (13 Tore), Samuel Bosler (acht Tore) und Ex-Profi Simon Brandstetter (neun Tore) verfügt die TSV Oberensingen über exzellente Offensivkräfte. Mit 57 Toren haben die Gäste hinter Spitzenreiter Young Boys Reutlingen (70) und dem Fünften TSV Berg (68) die drittmeisten Treffer erzielt. Noch erfolgreicher ist die Defensive mit nur 23 Gegentoren. Lediglich der FC Holzhausen hat noch weniger Treffer hinnehmen müssen (16).

Weilimdorf zeigt 60 Minuten wie es geht

Wie es geht, haben zuletzt die Kicker des TSV Weilimdorf vorgemacht – zumindest 60 Minuten. Sie sind kompakt gestanden und haben gut gegen den Ball gearbeitet. Zwei Großchancen sprangen heraus, ansonsten ist den Oberensingern nicht viel eingefallen. Erst mit einem Elfmetertor in der 66. Minute waren sie dann in Führung gegangen – am Ende stand ein 5:0, nachdem sich die Weilimdorfer längst aufgegeben hatten.

Personell können die SVF-Trainer diesmal auch wieder auf die beiden in Dorfmerkingen fehlenden Leon Bauer (verletzt) und Rafael Terspiadis (gesperrt) bauen. „Wir werden uns sicherlich nicht verstecken. Wir wissen, was wir können“, sagt Nicos Gountoulas.