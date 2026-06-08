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  6. Zwei Monate Elternzeit in Griechenland – der Coach nimmt eine Auszeit

Fußball SV Fellbach Zwei Monate Elternzeit in Griechenland – der Coach nimmt eine Auszeit

Fußball SV Fellbach: Zwei Monate Elternzeit in Griechenland – der Coach nimmt eine Auszeit
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Kiriakos Gountoulas steigt erst wieder im August bei den Fellbacher Fußballern ein. Foto: Günter Schmid

Die Fußballer des SV Fellbach starten am 2. Juli in die Vorbereitung auf die neue Runde – ohne Kiriakos Gountoulas.

Die Fußballer des SV Fellbach haben sich am Samstag mit einer 0:8-Pleite beim Meister Young Boys Reutlingen aus der Saison und in die Pause verabschiedet. Während es für die Spieler und den Trainer Nicos Gountoulas bereits am 2. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Runde weitergeht – das erste Verbandspokalspiel findet am letzten Juli-Wochenende statt – wird Trainier Kiriakos Gountoulas bis Anfang August fehlen. Der junge Vater nimmt eine zweimonatige Elternzeit, die er komplett in Griechenland verbringt. Dabei sein werden in den ersten Trainingseinheiten hingegen mindestens zehn Zugänge, wobei es auch mehr sein können. „Wir sind noch in Gesprächen“, sagt Nicos Gountoulas. Einen Spieler des Spiels hat es in Reutlingen aufseiten des SV Fellbach diesmal nicht gegeben.

 

Beim TV Oeffingen gibt es wieder einen Umbruch

  Beim finalen 4:1-Sieg des TV Oeffingen am Samstag beim Landesliga-Absteiger GSV Pleidelsheim war einmal mehr Maldin Ymeraj der Spieler des Spiels. Mit dem deutlichen Auswärtserfolg ist für den TVOe eine außergewöhnliche Saison zu Ende gegangen, die geprägt war von Langzeitverletzten, darunter Gent Musa (Knie) und Justin Bren (Schulter), die monatelang ausfielen, einem Trainerwechsel mitten in der Runde, einer Negativserie von neun Spielen ohne Punkte und einem furiosen Endspurt mit 19 Zählern aus sieben Partien zum Klassenverbleib. „Es war keine leichte Phase, in der ich gekommen bin“, sagt Haris Krak, der im Januar zu seiner alten Liebe zurückgekehrt war. Wenn der 46-Jährige am 13. Juli zum Trainingsbeginn auf dem Tennwengert bittet, werden einige bekannte Gesichter fehlen. „Wir werden wieder einmal einen Umbruch erleben“, sagt der Trainer angesichts zahlreicher bereits gemeldeter Abgänge und auch erwarteter Zugänge.

Jubel beim TV Stetten und beim TV Oeffingen II

  Jubel und Enttäuschung in der Kreisliga B. Sowohl der TV Stetten in der Staffel 1 als auch der TV Oeffingen II in der Staffel 3 haben am Samstag die Meisterschaft und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Kreisliga A, Staffel 1, perfekt gemacht. Die Oeffinger um ihren Trainer Vittorio Dell’Aquila besiegten daheim in einem hitzigen Duell den TSV Schmiden II mit 4:3 und die Stettener um die Trainer Christopher Alhaus und Simon Becker waren mit 6:1 beim SV Plüderhausen erfolgreich. Bitter war der Saisonausgang für die im Vorjahr mit dem TV Stetten abgestiegene Spvgg Rommelshausen um Spielertrainer Rifaat Al-Shammaa. Mit 66 Punkten hat sie gleich viele gesammelt wie der SV Hegnach. Weil Letzterer aber den direkten Vergleich gewonnen hat (3:3, 3:1), der in der Kreisliga B ausschlaggebend ist, darf er als Zweiter die Aufstiegsrelegation bestreiten. Die Spvgg verbleibt als Dritte in der Kreisliga B.

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