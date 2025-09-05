 
Fußball: SV Fellbach Zwei Teams mit vielen Gemeinsamkeiten

Fußball: SV Fellbach: Zwei Teams mit vielen Gemeinsamkeiten
1
Die Fellbacher Fußballer machen sich für das nächste Heimspiel bereit. Foto: Pressefoto Baumann

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach empfängt am Samstag, 15 Uhr, den FC Esslingen im Max-Graser-Stadion.

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach und des FC Esslingen, die am Samstag, 15 Uhr, im Max-Graser-Stadion aufeinandertreffen, haben einiges gemeinsam. So schauen beide auf eine wenig erfolgreiche Spielzeit zurück – der SVF ist aus der Oberliga abgestiegen, der FCE hat am letzten Spieltag mit dem 3:0 gegen den TV Echterdingen gerade noch den Verbleib in der Verbandsliga geschafft. Dazu haben beide einen personellen Mega-Umbruch im Sommer vollzogen, beide sind mit einem neuen Trainerteam in die Saison gegangen und beide sind in der ersten Runde des diesjährigen Verbandspokals ausgeschieden. Die Fellbacher mit 0:1 beim Landesligisten TSV Crailsheim, die Esslinger mit 0:2 gegen den Oberligisten VfR Aalen. Der große Unterschied: die am Samstag gastgebenden Fellbacher sind deutlich erfolgreicher in den Liga-Spielbetrieb gestartet. Den zwei Siegen steht eine Niederlage gegenüber. Den Esslingern, die bereits eine Partie mehr absolviert haben, gelang nach drei Niederlagen in Folge erst im vierten Spiel am vergangenen Wochenende mit dem 3:1 gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf der Befreiungsschlag.

 

Die SVF-Trainer warnen vor dem Gegner

Die Fellbacher Trainer Nicos und Kiriakos Gountoulas lassen sich von dem Fehlstart aber nicht blenden und warnen. Denn die Ergebnisse in den Testspielen haben aufhorchen lassen. Gegen die U19 des VfB Stuttgart gab es einen 3:2-Sieg, gegen den Landesligisten SG Schorndorf ein 6:2, gegen den Landesligisten TV Oeffingen ein 4:1 und gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim ein 3:3. „Der FC ist eine gute Truppe und wird uns alles abverlangen“, sagt Kiriakos Gountoulas. Gemeinsam mit seinem Bruder hat er mit dem neuen Esslinger Coach Tobias Hofmann (kam mit Taner Has vom VfR Murrhardt) schon beim FSV Waiblingen zusammengearbeitet. Und auch mit dem Kapitän Aleksandar Majosevic stehen sie immer wieder im Austausch. „Wir sind ja schließlich selbst Esslinger Jungs, dort geboren und aufgewachsen“, sagt Nicos Gountoulas.

Dorde Smiljic hat zuletzt dreimal getroffen

Überdies hatte der FC Esslingen kein leichtes Auftaktprogramm. Mit dem TSV Berg (2:8, aktuell Dritter), dem SSV Ehingen-Süd (1:4, aktuell Sechster) und dem bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Young Boys Reutlingen (2:4) traf er nur auf Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Zu diesem gehört indes auch der SV Fellbach als Fünfter. Und weiterhin vorn dabei sein, will der SVF auch nach dem Spiel am Samstag. „Wenn wir wieder ähnlich leidenschaftlich verteidigen wie zuletzt in Heilbronn, haben wir beste Chancen“, sagen die Trainer-Brüder. Besonderes Augenmerk müssen die SVF-Verteidiger auf Dorde Smiljic legen. Der Zugang vom TV Echterdingen hat beim 3:1 gegen den TSV Weilimdorf alle drei Tore erzielt und steht wie der Fellbacher Torjäger Rafael Terpsiadis nun bereits bei fünf Liga-Treffern.

Fehlen wird beim SVF außer den verletzten und gesperrten Spielern Patrick Fossi, der erneut beruflich verhindert ist. Dafür rutscht der zuletzt angeschlagene Ibrahim Njie wieder ins Aufgebot.

