Fußball: SV Fellbach Zweikampfverhalten im Fokus
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bestreiten am Samstag, 14 Uhr, beim VfR Heilbronn ihr zweites Auswärtsspiel in dieser Saison.
Nach der 2:4-Heimniederlage vor Wochenfrist gegen den Aufsteiger FC Rottenburg steht für die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 14 Uhr, wieder ein Auswärtsspiel im Terminkalender. Das Team um die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas ist zu Gast beim VfR Heilbronn, der die vergangene Saison in der Verbandsliga, seine erste nach dem Aufstieg in der Saison 2023/2024 über die Relegation, auf dem neunten Tabellenplatz abgeschlossen hat.