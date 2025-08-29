 
Fußball: SV Fellbach Zweikampfverhalten im Fokus

1
Der Fellbacher Torben Hohloch (am Ball) hat gegen den Aufsteiger FC Rottenburg beste Chancen ausgelassen. Am Samstag in Heilbronn soll die Quote besser werden. Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bestreiten am Samstag, 14 Uhr, beim VfR Heilbronn ihr zweites Auswärtsspiel in dieser Saison.

Nach der 2:4-Heimniederlage vor Wochenfrist gegen den Aufsteiger FC Rottenburg steht für die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 14 Uhr, wieder ein Auswärtsspiel im Terminkalender. Das Team um die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas ist zu Gast beim VfR Heilbronn, der die vergangene Saison in der Verbandsliga, seine erste nach dem Aufstieg in der Saison 2023/2024 über die Relegation, auf dem neunten Tabellenplatz abgeschlossen hat.

 

VfR siegt ebenfalls beim TSV Weilimdorf

In den bisher absolvierten drei Spielen haben die Gastgeber vier Punkte gesammelt. Der erste Sieg gelang am vergangenen Wochenende mit einem 4:3 beim Mitaufsteiger TSV Weilimdorf. Dabei haben in Leorant Marmullaku (2), David Scheurenbrand und Roman Kasiar drei der vier besten Torschützen der vergangenen Runde getroffen, wobei diese alle nur insgesamt fünf- respektive viermal getroffen hatten. Überhaupt stellte der VfR mit gerade einmal 38 Toren in 30 Spielen die drittschlechteste Offensive. Deutlich besser war die Defensivleistung mit 46 Gegentoren. Nur vier Teams hatten weniger Treffer bekommen.

Erfahrung und individuelle Qualität

Der VfR hat eine sehr erfahrene Mannschaft und in Markus Lang, 49 und A-Lizenz-Inhaber, einen Trainer, der viele Jahre in der Oberliga beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen an der Seitenlinie gestanden hatte. Außer mit Erfahrung trumpft der VfR Heilbronn aber auch mit individueller Klasse auf. Allen voran ist Lukas Böhm zu nennen, der im Sommer vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen kam und dem Nicos Gountoulas eine überragende Qualität im 1:1 bescheinigt. Der 30-Jährige, der von Beruf Lehrer ist, gilt als Königstransfer und ist nach Hakan Kutlu, 33 und neuer Kapitän, der, nachdem er den VfR nach der Jugendzeit verlassen hatte, wieder zurückgekommen ist.

Spielt der Zugang aus der Türkei?

Jüngst haben die Heilbronner einen weiteren hochkarätigen Zugang präsentiert. Der 29-jährige Mittelfeldspieler Erdal Öztürk hatte zuletzt acht Jahre in der Türkei gespielt – unter anderen bei Kayserispor in der Süper Lig sowie bei mehreren Zweit- und Drittligisten. Bisher hat er allerdings noch kein Liga-Spiel für seinen neuen Klub bestritten, sondern lediglich ein Testspiel in der vergangenen Woche.

Bessere Chancenauswertung ist Pflicht

Dass die Fellbacher ein anderes Gesicht zeigen müssen, als bei der jüngsten Heimniederlage, ist klar. Am Zweikampfverhalten und an der Verteidigung von Standards haben sie in der Trainingswoche intensiv gearbeitet. „Wir werden mit Sicherheit einen anderen Auftritt unseres Teams sehen“, sagt Kiriakos Gountoulas und hofft auch auf eine bessere Chancenverwertung. Zur Erinnerung: Gegen den FC Rottenburg hatte Torben Hohloch gleich in der Anfangsviertelstunde zwei gute Chancen ausgelassen. Wieder im Aufgebot steht der zuletzt beruflich verhinderte Patrick Fossi. Seine Führungsstärke wurde gegen Rottenburg vermisst.

Hinter einigen Akteuren steht noch ein Fragezeichen

Dafür fehlen andere: Niklas Weiß, der weiterhin seine Rotsperre absitzen muss, Ibrahim Njie (befindet sich im Aufbautraining) und Jonas Kohler, dessen alte Verletzung wieder aufgebrochen ist. Krank gemeldet haben sich in dieser Woche zudem Adao Gutzeit, Filip Stanic und Philip Markovic. Hinter ihrem Einsatz steht ein Fragezeichen.

