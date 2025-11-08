Fußball: SV Kornwestheim Den FC Bayern München als Vorbild
SVK-Coach Roberto Raimondo will eine ähnliche Mentalität bei seinen Kickern sehen, wie es sie beim deutschen Rekordmeister aus München sieht.
Roberto Raimondo hat sich vor dem Bezirksliga-Duell mit dem Tabellendritten TSV Heimsheim (Sonntag, 14.30 Uhr) ein ganz großes Vorbild ausgesucht: den FC Bayern München. „Auch wenn ich sie nicht mag: So wie die das ganze Spiel kämpfen, auch in der 85. Minute, davor muss man den Hut ziehen und neidlos anerkennen. Wir müssen versuchen, an so eine Art heranzukommen“, sagt der Coach des SV Kornwestheim.