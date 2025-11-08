 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Den FC Bayern München als Vorbild

Fußball: SV Kornwestheim Den FC Bayern München als Vorbild

Fußball: SV Kornwestheim: Den FC Bayern München als Vorbild
1
SVK-Trainer Roberto Raimondo will eine bessere Leistung seiner Mannschaft als zuletzt sehen. Foto: Baumann/Julia Rahn

SVK-Coach Roberto Raimondo will eine ähnliche Mentalität bei seinen Kickern sehen, wie es sie beim deutschen Rekordmeister aus München sieht.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Roberto Raimondo hat sich vor dem Bezirksliga-Duell mit dem Tabellendritten TSV Heimsheim (Sonntag, 14.30 Uhr) ein ganz großes Vorbild ausgesucht: den FC Bayern München. „Auch wenn ich sie nicht mag: So wie die das ganze Spiel kämpfen, auch in der 85. Minute, davor muss man den Hut ziehen und neidlos anerkennen. Wir müssen versuchen, an so eine Art heranzukommen“, sagt der Coach des SV Kornwestheim.

 

Er will nicht darum herumreden, dass bei den vergangenen beiden Spielen nicht nur das Ergebnis enttäuschte, sondern auch der spielerische Auftritt seiner Elf. „Wir müssen uns wieder auf die Basics konzentrieren: Einsatz und Willen“, fordert der Coach. Diese Tugenden solle sein Team nicht nur gegen den Tabellendritten auf den Platz bringen. „Wir haben die letzten Spiele vielleicht auf die leichte Schulter genommen. Wenn wir irgendwann mal ganz oben angreifen wollen, dann müssen wir aber immer die richtige Einstellung zeigen“, sagt Raimondo.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball: SV Kornwestheim: Verletzter Ur-Lurchi Marvin Bahmann verlängert

Handball: SV Kornwestheim Verletzter Ur-Lurchi Marvin Bahmann verlängert

Marvin Bahmann bleibt seinem Heimatverein treu und verlängert bis 2027. Am kommenden Samstag kann er im Drittliga-Duell gegen die Wölfe Würzburg noch nicht eingreifen.

Heimsheim werden die Kornwestheimer sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die bisherigen Leistungen des Aufsteigers haben die ganze Liga beeindruckt. „Sie stehen nicht ohne Grund da oben“, vermutet Raimondo. Mit den beiden Brüdern Lino und Tim Widmaier verfügen die Heimsheimer über zwei herausragende Fußballer.

Was die Personallage der Kornwestheimer betrifft, gibt es nur wenig Neues zu vermelden. Die drei Leistungsträger Marco Reichert, Sandro Freitas und Danny Schima fehlen weiterhin. Immerhin kehrt mit Paul Beck eine Alternative aus dem Urlaub zurück.

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga: Hält der Aufwärtstrend des SV Pattonville an?

Fußball-Bezirksliga Hält der Aufwärtstrend des SV Pattonville an?

Der Fußball-Bezirksligist könnte seine Ungeschlagen-Serie gegen NK Croatia Bietigheim auf vier Spiele verlängern. Trainer Francis Pola nennt die Gründe für die Wende.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: Regionalliga Südwest: Ex-Freiberger Yannick Osée bleibt nur die ungeliebten Rolle

Fußball: Regionalliga Südwest Ex-Freiberger Yannick Osée bleibt nur die ungeliebten Rolle

Sandhausens Yannick Osée freut sich auf das Duell gegen seinen alten Club SGV Freiberg, auch wenn er wegen einer Verletzung nur als Zuschauer dabei ist.
Von Elke Rutschmann
Fußball: Bezirksliga: Ehrgeiz der Trainer strahlt auf den FC Marbach aus

Fußball: Bezirksliga Ehrgeiz der Trainer strahlt auf den FC Marbach aus

Der Bezirksligist FC Marbach zeigt vor Spiel in Pflugfelden Konstanz und ein neues Gesicht. Das hat viel mit dem neuen Trainerduo zu tun.
Von Elke Rutschmann
Landesliga Württemberg Staffel 1: Daniel Pfeiffer sorgt für den ersten Dreier

Landesliga Württemberg Staffel 1 Daniel Pfeiffer sorgt für den ersten Dreier

Dem Mittelfeldakteur gelingt mit dem 1:0 gegen Schorndorf die Erlösung für den Landesligisten GSV Pleidelsheim.
Von Simon David
Bezirksliga Enz/Murr: Zufrieden mit „dreckigem Sieg“

Bezirksliga Enz/Murr Zufrieden mit „dreckigem Sieg“

Burak Yalman macht den FC Marbach mit einem Treffer in der Nachspielzeit beim 1:0 glücklich gegen NK Croatia Bietigheim.
Von Elke Rutschmann
Handball 3. Liga: Frauen belohnen sich mit Auswärtssieg

Handball 3. Liga Frauen belohnen sich mit Auswärtssieg

SGSB-Frauen verbessern sich auf Rang sieben. Die Oberliga-Herren der SG Schozach-Bottwartal hingegen sind ohne Training chancenlos in Wolfschlugen.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Wie die Hinweise des Trainers verpuffen

Bezirksliga Enz/Murr Wie die Hinweise des Trainers verpuffen

Der SV Kornwestheim kassiert beim 1:3 in Merklingen die zweite Niederlage in Serie. Dabei warnte Coach Roberto Raimondo seine Elf vor dem Doppeltorschützen.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Das neue Gesicht des SV Pattonville

Bezirksliga Enz/Murr Das neue Gesicht des SV Pattonville

Beim 1:1 gegen den SV Löchgau II zeigt Fußball-Bezirksligist Pattonville seine stabile Qualität und freut sich über den Punkt gegen den Favoriten.
Von Elke Rutschmann
Handball Verbandsliga: Der Aufsteiger schöpft nach Dreier neuen Mut

Handball Verbandsliga Der Aufsteiger schöpft nach Dreier neuen Mut

Team Neckar feiert ersten Saisonsieg mit einem 30:26 Erfolg beim TV Friedrichsfeld trotz schlechtem Start.
Von Melanie Bürkle
Kreisliga A 1 Enz/Murr: Warum der SGV Murr nach frühem Tor lange zittern muss

Kreisliga A 1 Enz/Murr Warum der SGV Murr nach frühem Tor lange zittern muss

Affalterbach wacht zu spät auf, Erdmannhausen verspielt Führung, Murr stolpert beinahe gegen Schlusslicht Benningen und beide Kellerkinder verlieren.
Von Marek Lantz
Weitere Artikel zu Bezirksliga FC Bayern München
 