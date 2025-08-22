 
  6. Die Vergangenheit aus dem Kopf bekommen

Fußball: SV Pattonville Die Vergangenheit aus dem Kopf bekommen

Fußball: SV Pattonville: Die Vergangenheit aus dem Kopf bekommen
1
SVP-Coach Michael Felix möchte sein Team mental stärken. Foto: Peter Mann

Nur einmal konnte der SV Pattonville das Derby gegen den TV Aldingen gewinnen. Als Spitzenreiter hat der Bezirksligist jetzt etwas Rückenwind.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Es ist eine ungewöhnliche, aber sehr erfreuliche Momentaufnahme: Der SV Pattonville steht vor dem Derby am kommenden Sonntag beim TV Aldingen an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr. Freilich bedeutet der erste Platz nach dem ersten Spieltag noch lange nichts. Der 8:3-Sieg gegen das namhafte Team des Aufsteigers AKV Ludwigsburg macht dennoch Hoffnung, dass der SV Pattonville in diesem Jahr nicht mehr ganz so lange um den Klassenerhalt bangen muss, wie in den vergangenen Jahren. „Ich bin ehrlich, ein Auftaktsieg tut immer gut“, sagt der Pattonviller Trainer Michael Felix.

 

Der deutliche Sieg und die aktuelle Tabellenposition täuschen aber nicht darüber hinweg, dass die Pattonviller im ersten Spiel wie bereits in der vergangenen Saison weiter leichtfertige Fehler produzierten. Binnen drei Minuten hatte der SV Pattonville in Überzahl gegen den Aufsteiger eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben. Und das, obwohl die Ludwigsburger körperlich und konditionell noch Defizite haben und über weite Strecken nach der roten Karte für Keeper Bünyamin Babsucu ohne echten Torhüter spielten. Auch deshalb war der albanische Club zum Auftakt noch kein Gradmesser.

TV Aldingen ein erster Gradmesser

Dieser wird am Sonntag ab 15 Uhr aber definitiv der TV Aldingen sein. Der Tabellenzweite der vergangenen Saison war erst in der entscheidenden zweiten Runde der Landesliga-Relegation am SV Kaiserbach gescheitert. „Sie haben sich nicht nur mit der Relegationsteilnahme, sondern schon in den vergangenen Jahren einen Namen in der Liga gemacht. Sie haben eine gute Truppe und bringen aus dem Spiel heraus eine ganz andere Intensität als AKV Ludwigsburg“, weiß Michael Felix, der das finale Aufstiegsspiel live vor Ort verfolgt hatte.

Zum Auftakt der neuen Saison hatte das Team um Kapitän und Top-Torjäger Dominik Hoffmann nun aber gegen den FC Marbach mit 0:1 verloren. „Auch wenn Marbach schon in der vergangenen Saison Leonberg/Eltingen zuhause geschlagen hat, war es für mich schon eine Überraschung. Zumal Aldingen kein Tor geschossen hat“, sagt Felix. Dennoch ist der SVP-Coach gewarnt: „Einige Spieler haben ihnen in der Offensive gefehlt, ob sie wieder zurück sind, wissen wir nicht. Außerdem stehen sie schon jetzt etwas unter Druck, denn wenn sie das Spiel verlieren, kann man schon von einem Fehlstart sprechen.“

Der Kopf entscheidet das Spiel

Entschieden wird die Partie deshalb laut dem Trainer vor allem im Kopf. „Wir müssen die Vergangenheit außer Acht lassen“, fordert Michael Felix. Nur eines der vergangenen zehn Duelle in den vergangenen 15 Jahren konnte der SV Pattonville gewinnen, alle fünf Spiele seit 2019 gingen an die Aldinger. „Das wird unsere Aufgabe als Trainerteam sein, die Jungs da mental gut vorzubereiten. Wenn wir dorthin fahren und denken, wir haben schon verloren, dann wird es nichts“, sagt der Coach, der ein hitziges und umkämpftes Derby erwartet.

Für die Partie hat er zahlenmäßig mehr Optionen, wenngleich viele der Urlaubsrückkehrer noch nicht völlig fit sind und zunächst auf der Bank beginnen werden. Gänzlich fehlen wird weiterhin Keeper Karl Birkeneder, der sich für vier Wochen in den USA befindet. Für ihn wird wie beim Auftaktspiel Jan Moor den Kasten hüten.

