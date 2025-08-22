Fußball: SV Pattonville Die Vergangenheit aus dem Kopf bekommen
Nur einmal konnte der SV Pattonville das Derby gegen den TV Aldingen gewinnen. Als Spitzenreiter hat der Bezirksligist jetzt etwas Rückenwind.
Es ist eine ungewöhnliche, aber sehr erfreuliche Momentaufnahme: Der SV Pattonville steht vor dem Derby am kommenden Sonntag beim TV Aldingen an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr. Freilich bedeutet der erste Platz nach dem ersten Spieltag noch lange nichts. Der 8:3-Sieg gegen das namhafte Team des Aufsteigers AKV Ludwigsburg macht dennoch Hoffnung, dass der SV Pattonville in diesem Jahr nicht mehr ganz so lange um den Klassenerhalt bangen muss, wie in den vergangenen Jahren. „Ich bin ehrlich, ein Auftaktsieg tut immer gut“, sagt der Pattonviller Trainer Michael Felix.