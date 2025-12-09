Fußball: SVF, A-Junioren Der Teamspirit passt
Die A-Junioren-Fußballer des SV Fellbach haben in den ersten elf Spielen in der Verbandsstaffel schon 19 Punkte gesammelt.
Wenn Leon Ziegler vor der Saison gesagt bekommen hätte, dass die von ihm trainierten A-Junioren-Fußballer des SV Fellbach in der Verbandsstaffel nach elf Spielen mit 19 Punkten in die Winterpause gehen, dann hätte er das vermutlich nicht unbedingt geglaubt. Denn in der vergangenen Spielzeit haben die Fellbacher Nachwuchskicker lange um den Klassenverbleib gebangt und am Ende mit 29 Punkten und fünf Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang den zehnten Platz belegt.