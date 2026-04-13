Fußball: SVF, TSV, TVOe Giuseppe Greco übernimmt in Schmiden
Die Macher des Fuball-Bezirksligisten haben für Coach Damir Lisic einen Nachfolger gefunden.
Die Macher des Fuball-Bezirksligisten haben für Coach Damir Lisic einen Nachfolger gefunden.
Sie wollten am Samstag drei Punkte bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach holen und sind stattdessen nach einem recht blutleeren Auftritt mit einer 1:5-Niederlage nach Hause gefahren. Gefehlt hat den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach auf dem Rasenplatz ganz augenscheinlich ihr Kapitän Leon Bauer, der sich erst morgens um 10 Uhr krank abgemeldet hatte. „Er ist einfach ein wichtiger Kommunikator, Motivator und Antreiber“, sagt der Trainer Nicos Gountoulas. Freilich. Allein am Fehlen des 23-Jährigen hat es nicht gelegen, dass die Fellbacher ihre dritte Niederlage hintereinander verbucht haben. „Bei der TSG stand heute eine richtige Herrenmannschaft auf dem Platz, bei uns nicht“, sagt der Coach Kiriakos Gountoulas. Die Gastgeber wollten die Partie unbedingt gewinnen, das habe man gesehen. Bei den eigenen Spielern habe es hingegen keinen einzigen gegeben – vom Torwart bis zum Stürmer –, der auch nur annähernd bei 80 Prozent seines Leistungsvermögens war. Und deshalb gibt es dieses Mal und erstmals in dieser Spielzeit auch keinen Spieler des Spiels aufseiten des SVF.