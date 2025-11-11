Fußball: SVF, TVOe, Spvgg Patrick Fossi darf erst im März wieder ran
Der Fellbacher ist für seine rote Karte gegen Holzhausen für sechs Spiele gesperrt worden.
Viele Zuschauer hatten sich am Samstagnachmittag nicht um den Fellbacher Kunstrasenplatz versammelt, um sich das Fußballspiel der Fellbacher Verbandsliga-Kicker gegen die Spitzenmannschaft vom TSV Berg anzusehen. Vielleicht waren es 60, die aber für ihr Eintrittsgeld bei der 3:7-Niederlage der Gastgeber immerhin jede Menge Tore zu sehen bekommen haben. Einer der Zaungäste war der SVF-Mittelfeldregisseur Patrick Fossi. Es war bereits das zweite Mal, dass der 29-Jährige nach seiner roten Karte im Heimspiel gegen den FC Holzhausen zum Zuschauen verdammt war. Und es war nicht das letzte Mal. Für seinen Ballwurf an den Kopf von Adrian Müller hat er eine Sperre von sechs Partien aufgebrummt bekommen. „Das war eine dumme Aktion von mir. Ich kann es mir auch nicht erklären“, sagt Fossi, der mit maximal vier Spielen Sperre gerechnet hatte. Weil der SV Fellbach am letzten Spieltag dieses Jahres (6./7. Dezember) spielfrei ist, muss Fossi auch noch am 28. Februar im Auswärtsspiel beim FC Rottenburg passen. „Da machst du die komplette Wintervorbereitung mit und musst dann noch mal aussetzen. Das ist ärgerlich“, sagt Fossi.