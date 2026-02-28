Stuttgarts Fußballteams starten in die Rückrunde. Drei Beteiligte wagen Prognosen für die kommenden Spiele. Wer tippt am besten?

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

An diesem Wochenende starten die hiesigen Fußballteams in die Rückrunde. Vor dem Auftakt haben drei Beteiligte die Spiele ihrer jeweiligen Liga getippt. Jakob Wörne, Spieler des TV Echterdingen II, tippt die Bezirksliga. Der Abteilungsleiter des TSV Münster, Benjamin Beck, prognostiziert die Ergebnisse der Staffel 1 der Kreisliga A. Außerdem wagt sich der Staffel-Neuling Nikolai Pozorski, seit Sommer Trainer des KV Plieningen, an die möglichen Ergebnisse für die Staffel 2 der Kreisliga A.

 

Bezirksliga-Tipp

Jakob Wörne (TV Echterdingen II)

  • TV Echterdingen II – SV Rohrau 2:0
  • Croatia Stuttgart – SV Nufringen 1:1
  • Spvgg Cannstatt – Spvgg Holzgerlingen 3:2
  • TV Darmsheim – VfL Oberjettingen 4:2
  • ASV Botnang – TSV Dagersheim 2:0
  • SV Deckenpfronn – SV Vaihingen 2:2
  • TSV Jahn Büsnau – TSV Musberg 3:1

VfL Herrenberg – SV Bonlanden 3:3Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart) 10 Punkte.

Kreisliga-A1-Tipp

Benjamin Beck (TSV Münster)

  • TSV Weilimdorf II – TV 89 Zuffenhausen 2:1
  • Sportvg Feuerbach – OKF Beograd Stuttgart 0:2
  • TSV Uhlbach – SG Stuttgart West 2:2
  • SV Prag Stuttgart – TV Zazenhausen 2:3
  • SSV Zuffenhausen – TSV Münster 1:3
  • SC Stammheim – SportKultur Stuttgart 1:1
  • TB Untertürkheim – SG Weilimdorf 1:2
  • TSV Mühlhausen – Türkspor Stuttgart 2:4

Kreisliga-A2-Tipp

Nikolai Pozorski (KV Plieningen)

  • Spvgg Stetten – TSV Rohr 2:2
  • FSV Waldebene Stuttgart-Ost – MK Makedonija Stuttgart 3:1
  • TSV Heumaden – SV Sillenbuch 0:1
  • KF Kosova Bernhausen – Sportfreunde Stuttgart 3:2
  • KV Plieningen – ABV Stuttgart 2:1
  • Spvgg Möhringen – TV Kemnat 1:1
  • FV Germania Degerloch – SV Hoffeld 1:3
  • GFV Ermis Metanastis Stuttgart – SV Vaihingen II 3:3