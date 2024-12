Kirchheim Knights gegen Tigers Tübingen Das zähe Ringen um eine neue Heimat

Die Basketballer der Kirchheim Knights empfangen am Samstag in der Pro A in Göppingen vor rund 4000 Zuschauern die Tigers Tübingen und würden gerne dauerhaft in der EWS-Arena spielen. Davon ist Frisch Auf nicht begeistert.