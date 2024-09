Verpflichtung perfekt: Hummels unterschreibt bei AS Rom

Seit Wochen wird über die Zukunft des ehemaligen Nationalspielers Mats Hummels spekuliert. Nun steht fest: Der Weltmeister von 2014 wechselt nach Rom.

dpa 04.09.2024 - 20:26 Uhr

Rom - Der frühere Fußball-Weltmeister Mats Hummels setzt seine Karriere in Italien fort. Der 35-Jährige spielt künftig für die AS Rom, wie der Club aus der Serie A bekanntgab. Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei in die italienische Hauptstadt. Aufgrund seiner Vertragslosigkeit konnte sich Hummels auch nach Ablauf der Transferperiode seinem neuen Club anschließen.