Die Stuttgarter KBW-Gruppe übernimmt den Fußball-Treffpunkt in Schmiden. Der übernimmt wiederum künftig auch die Versorgung der neuen Schulmensa der Kolping Schulen Fellbach.
17.12.2025 - 14:00 Uhr
Der Fellbacher Soccer Olymp ist durchaus eine Attraktion im Großraum Stuttgart. Abteilungen von Fußballclubs legen dort manche Trainingseinheit unterm Hallendach ein. Und Freizeitkicker treffen sich zum schweißtreibenden Vergnügen. Vor einigen Jahren war es Schauplatz des Schulfußballturniers Pokal total der Fellbacher Zeitung.