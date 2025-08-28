1. FC Eislingen und TV Echterdingen – das waren in dieser Saison die beiden bisherigen Punktspielgegner von Jamie-Noah Demir und seinem neuen Verein TSV Bernhausen. Durchaus bekannte Namen, aber nichts im Vergleich zu denen, mit denen er es bisher zu tun hatte. Vor knapp vier Monaten noch hießen die Prüfsteine FC Augsburg, SC Freiburg oder Darmstadt 98. Da trug der inzwischen 19-Jährige noch das Trikot des SSV Reutlingen und spielte in der deutschen Nachwuchsliga, ehemals Jugend-Bundesliga. Nun also stattdessen Bernhausen. Und wie! Beim Filderclub ist Demir der aktuelle Senkrechtstarter in einer von Erfolg zu Erfolg eilenden Mannschaft.