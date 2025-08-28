1. FC Eislingen und TV Echterdingen – das waren in dieser Saison die beiden bisherigen Punktspielgegner von Jamie-Noah Demir und seinem neuen Verein TSV Bernhausen. Durchaus bekannte Namen, aber nichts im Vergleich zu denen, mit denen er es bisher zu tun hatte. Vor knapp vier Monaten noch hießen die Prüfsteine FC Augsburg, SC Freiburg oder Darmstadt 98. Da trug der inzwischen 19-Jährige noch das Trikot des SSV Reutlingen und spielte in der deutschen Nachwuchsliga, ehemals Jugend-Bundesliga. Nun also stattdessen Bernhausen. Und wie! Beim Filderclub ist Demir der aktuelle Senkrechtstarter in einer von Erfolg zu Erfolg eilenden Mannschaft.

Auf das Kapitel Bundesliga blickt der Angreifer positiv zurück. „Das hat viel Spaß gemacht. In Zukunft will ich schon irgendwann auch im Erwachsenenbereich gegen ähnliche Mannschaften spielen. Ich bin ja noch jung und möchte mich Stufe für Stufe nach oben arbeiten“, sagt Demir, der in der Reutlinger U 19 in allen zwölf Rundenpartien zum Einsatz kam und ein Tor (beim 2:1-Sieg gegen Augsburg) erzielte. Trotz 16 Zählern aus zwölf Spielen reichte es für den SSV-Nachwuchs am Ende aber „nur“ zu Rang fünf unter sieben Teams, was den Abstieg bedeutete.

Ein paar Mitspieler von Demir haben darauf Anschlussverträge bei der ersten Männermannschaft für die Oberliga erhalten. Für andere gab es dieses Angebot nicht, so wie Demir, der sich stattdessen extern umgeschaut hat und über einen persönlichen Draht schließlich am Fleinsbach gelandet ist. „Ich hatte auch Kontakt mit den Verbandsligisten FC Esslingen und TSV Oberensingen, habe mich aber nach einem guten Gespräch mit Trainer Roko Agatic für Bernhausen entschieden, und das war genau richtig“, sagt Demir. Vorgefühlt hatte sein Kumpel und jetziger Teamkollege Bleron Gjuraj.

Demir, der in Nürtingen wohnt und in Esslingen eine Ausbildung zum Speditionskaufmann absolviert, hat bei den „Veilchen“ eingeschlagen: In allen fünf bisherigen Pflichtspielen, Liga und Pokal, stand er auf dem Feld. Beim 5:1-Cup-Coup gegen Hofherrnweiler sowie am vergangenen Wochenende im Derby in Echterdingen (1:0) war er mit insgesamt drei Toren der Matchwinner. „Wenn ich ehrlich bin, hatte ich mir das Niveau in der Landesliga nicht so hoch vorgestellt, aber es macht bislang viel Spaß“, sagt Demir, der einst beim FV 09 Nürtingen mit Kicken begann.

Jedenfalls hat er bereits eifrig persönliche Pluspunkte gesammelt, wonach es nun für das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den MTV Stuttgart spannend wird. Denn zurück ist inzwischen auch wieder der eigentliche Platzhirsch für die nur eine Sturmposition im Bernhausener Spielsystem, der Kapitän Ivan Matanovic (nach Urlaub und Rotsperre) – während Demirs Einsatz auch wegen einer zuletzt erlittenen Oberschenkelprellung noch fraglich ist. Doch sieht der Youngster das Ganze entspannt: „Es gibt nicht nur die Frage: Ivan oder ich? Ich kann auch sehr gut auf den Flügeln spielen, und in Reutlingen war ich der Spielmacher auf der Zehn im Mittelfeld“, sagt Demir, der als Kind auch beim Kickboxen Talent gezeigt hat. Sollte es für ihn in den nächsten Wochen aufgrund starker interner Konkurrenz doch einmal nicht zur Anfangsformation reichen, dann sähe er auch darin kein Problem.

Im Team schaut er sich vom neun Jahre älteren Mitspieler Bogdan Rangelov, der einst bei Lok Leipzig und in Babelsberg in der Regionalliga unterwegs war, einiges ab. „Er ist mein Vorbild, und er gibt mir wichtige Ratschläge“, sagt Demir, der den Traum hat, irgendwann selbst als Profifußballer sein Geld zu verdienen, am besten noch ein bisschen höher als in der Regionalliga. Wer weiß: vielleicht wird ja der TSV Bernhausen einmal als Karrieresprungbrett Schlagzeilen machen.