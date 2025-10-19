Pflicht erfüllt, nun können die Spitzenspiele kommen. Drei Tage nach dem Pokal-Highlight gegen Großaspach (0:7) haben die Fußballer des TSV Bernhausen den mentalen Switch geschafft und sich in der Landesliga beim punktlosen Schlusslicht FV Sontheim/Brenz mit 2:1 behauptet. „Drei wichtige Punkte, um in der Tabelle oben dranzubleiben“, sagt der Trainer Roko Agatic. Inwieweit seine Mannschaft spitzenplatzreif ist, wird sich allerdings erst in den nächsten Begegnungen weisen müssen. Am kommenden Sonntag folgt am heimischen Fleinsbach das Kräftemessen mit dem Zweiten Waldhausen, dann geht es zum Spitzenreiter nach Köngen (Freitag, 31. Oktober).

Einstweilen avancierte ausgerechnet einer zum Mann des Tages, der zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr auf dem Platz sein sollte. Weil auf dem gegnerischen Holperrasen spielerisch nicht viel ging, war für Agatic die Auswechslung von Mihael Tomic bereits beschlossene Sache – ehe etwas dazwischenkam. Tomic schnappte sich den Ball und jagte ihn aus rund 25 Metern zum 1:1-Ausgleich in den Torwinkel (41.). Damit durfte er weitermachen. Und, siehe da: Auch der Siegtreffer in Durchgang zwei fiel durch ihn. Diesmal traf der 25-Jährige nach einem Querpass von Ivan Matanovic (65.).

Ansonsten? „Wir wussten, dass es hier nicht leicht wird“, sagt Agatic, der nach der Pause auf zwei Spitzen umstellte. Der Gegner sei deutlich besser, als es sein bisheriges Abschneiden vermuten lasse. Für den Aufsteiger, der zunächst durch einen Kopfball von Tobias Hörger vorlegte (20.), war es die zehnte Niederlage im zehnten Spiel.

Auf den Platz schickte Agatic die exakt selbe Elf wie in der Pokalpartie am Mittwoch. Für eine größere Rotation fehlten ihm freilich auch die Alternativen. Am Start waren die Bernhausener mit lediglich 14 Feldspielern. Michael Henneh, Luka Vlasic und Samuel Böhmer hatten kurzfristig krank abgesagt. Und Jamie-Noah Demir (Fußprellung), Hrvoje Markic (privat bedingte Auszeit) sowie die Langzeitverletzten Matej Livancic und Henry Alber sind eh weiterhin raus.

Bernhausener „Spieler des Spiels“

Mihael Tomic (Nominierungen: 1). 40 Minuten lang ging nicht viel bei ihm. Handicap, dass auf dem Holperrasen des Gegners mehr kämpferische als spielerische Elemente gefordert waren. Dann schlug Tomic als Doppeltorschütze zu. Damit entschied er die Partie.

FV Sontheim/Brenz: Ebert – Kastler, Gentner, Oberling – Gölz, Kentiridis, Rembold (71. Sparr), Hörger – Schnürch – Yoldas, Gläser (68. Otabasi).

TSV Bernhausen: Gavric – Vidic, Lujic, Sterian, Meinlschmidt – Gümüssu – Kranz (90.+8 Stegl), Tomic (90.+1), Jordacevic (46. Milos), Rangelov (62. Walz) – Matanovic.