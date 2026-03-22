Trotz Zwei-Tore-Führung geht es für den Filder-Landesligisten auch gegen den TSV Ehningen schief – wonach der Spielleiter mittlerweile vor einem „unangenehmen Erwachen“ warnt.

Alle Unkenrufer hatten es ja bereits geahnt und dürften sich nun bestätigt fühlen: Ist beim Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen tatsächlich die Luft draußen? Hat das Winterpausen-Wechseltheater hinter den Kulissen dem „Veilchen-Express“ den Saft abgedreht? Fakt ist: Das 3:5 an diesem Sonntag auf eigenem Platz gegen den TSV Ehningen ist die vierte Niederlage im vierten Spiel seit dem diesjährigen Wiederbeginn. Und: Mit dem aktuellen Ergebnis haben die Filderstädter eine dicke Chance liegen gelassen.

Da in der Spitzengruppe der Tabelle überhaupt Pleiten-Pech-und-Pannen-Spieltag war, wäre die Tür offen gestanden, im Aufstiegsrennen noch einmal mächtig Boden gut zu machen. So aber hält der Spielleiter Thomas Otto die Zeit für reif, „sich einer anderen Sache bewusst zu werden“. Acht Punkte Abstand sind es zu Platz eins – aber auch „nur noch“ acht zu Rang zwölf, der im schlechtesten Fall die Abstiegsrelegation bedeuten könnte. „Wir müssen aufpassen, dass es am Ende nicht ein unangenehmes Erwachen gibt“, mahnt Otto.

Einstweilen zeigten sich die Bernhausener zwar stark verbessert gegenüber der 2:4-Nachholspielschlappe vom Derby am Donnerstag beim FV Neuhausen. Der Kapitän Ivan Matanovic per Kopf und der energisch nachsetzende Neuzugang Marc Galla schossen eine frühe 2:0-Führung heraus (3./19.). Jedoch: Wer gedacht hatte, damit wäre die Sicherheit zurück, sah sich getäuscht. Drei Gegentreffer innerhalb von nur 15 Minuten schockten die Gastgeber noch vor der Pause, darunter „zwei richtig gute Dinger“, wie Otto anerkennend konstatiert. Das Anschlusstor resultierte aus einem Volleyschuss von Manuel Nothacker in den Dreiangel.

In Durchgang zwei glich Noah-Jamie Demir zwar noch einmal aus. Dann aber ging es erneut vollends schief. „Bitter, irgendwie ist gerade eine Blockade drin“, konstatiert Otto. Passend zur Negativphase, dass in Erik Meinlschmidt (beruflich verhindert) und Manuel Kranz (krank) kurzfristig zwei weitere Stammkräfte ausgefallen waren.

Für den Gegner hießen die weiteren Torschützen schließlich Tino Dannecker, zweimal Maurice Dreher und Gökhan Akyüz – womit den Ehningern zum einen eine Revanche für die 0:4-Hinspielpleite gelungen ist. Zum anderen klettern sie auf Rang zwei. Merke: Sie haben die Gunst der Stunde genutzt. Am Ende sogar trotz Unterzahl. Ihr eigentlicher Torjäger Lars Jäger sah für ein grobes Foulspiel die rote Karte.

Bernhausener „Spieler des Spiels“

Mihael Tomic (Nominierungen: 2). Umtriebiger Auftritt im rechten Mittelfeld. Lieferte die Vorlagen zum ersten und zum dritten Bernhausener Tor.

TSV Bernhausen: Livancic – Henneh, Lujic, Sterian (83. Bayrak), Walz – Milos – Tomic, Galla (67. Stegl), Jordacevic, Matanovic – Demir.

TSV Ehningen: Görkem – Sautter, Horvat, Berberoglu, Avci (60. Boughanmi)– Grausam (83. Bildl), Dannecker, Kasikci, Nothacker (65. Özkan) – Iliksoy (58. Jäger), Dreher (69. Akyüz).