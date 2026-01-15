Fußball TSV Heimsheim Die Widmaier-Brüder – zwei aus einem Guss
Mit vier Neuen hat der TSV Heimsheim die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Rückrunde aufgenommen und will weiter für Furore sorgen. Tim und Lino Widmaier spielen eine wichtige Rolle.
Mit vier Neuen hat der TSV Heimsheim die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Rückrunde aufgenommen und will weiter für Furore sorgen. Tim und Lino Widmaier spielen eine wichtige Rolle.
Es ist mehr als nur eine Duftnote, die der TSV Heimsheim als Aufsteiger in der Bezirksliga-Hinrunde hinterlassen hat. Mit zehn Siegen aus 16 Partien liegt der Liga-Novize auf Rang drei und stellt mit 50 Toren die beste Offensive der Liga.