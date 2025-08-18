Fußball: TSV Jahn Büsnau Ein Ex-Bundesliga-Spieler als Hoffnungsträger
Der Aufsteiger freut sich auf die Premiere seines Vereins in der Bezirksliga, muss aber drei Leistungsträger des Meisterteams ersetzen.
Wenn der TSV Jahn Büsnau am Freitag nächster Woche mit seinem Gastspiel beim TSV Dagersheim die Saison in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen eröffnen wird, dann gibt es für den Aufsteiger eigentlich allen Grund, dies mit breiter Brust zu tun. Das Team aus dem nördlichen Vaihinger Stadtteil hat nämlich ein tolles Spieljahr hinter sich – nicht nur mit dem Meistertitel in der Staffel 2 der Kreisliga A, sondern obendrein dem erstmaligen Gewinn des Bezirkspokals. „Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und sind bereit für eine schwierige Herausforderung“, sagt der sportliche Leiter Ralf Lenhardt, der nach den beiden erwähnten Highlights diesmal allein mit dem Klassenverbleib zufrieden wäre.