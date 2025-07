Meisterserie, Teil fünf: Der TSV Jahn Büsnau steigt erstmals in die Bezirksliga auf und gewinnt den Pokal. Im Kampf um den Klassenverbleib wird der Torjäger fehlen.

Als es in Stuttgart im Dezember kalt und grau war, da sehnten sich die Kicker des TSV Jahn Büsnau schon nach Mallorca. Nicht um Urlaub mit der Familie zu machen, zieht es doch gemeinhin Sportler aller Spielklassen nach einer erfolgreichen Saison auf die spanische Party-Insel. Erfolgreich, das stellten die Verantwortlichen des Vaihinger Stadtteilclubs immer klar, heißt Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel 2, und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga.