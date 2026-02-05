Fußball: TSV Jahn Büsnau TSV Jahn Büsnau holt Torjäger zurück
Der Zweitplatzierte der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen will mit dem Heimkehrer Cedric Hornung so lange wie möglich vorne mitmischen.
Beim Bezirksligisten TSV Jahn Büsnau ist während der pflichtspielfreien Zeit einiges los. Vor kurzem gab der langjährige Spielertrainer Dominik Lenhardt seinen Abschied im Sommer zum Liga-Konkurrenten Spvgg Holzgerlingen bekannt und nun wartet der Verein mit einer weiteren Personalie auf. Torjäger Cedric Hornung kehrt nach einem halbjährigen Gastspiel beim Landesligisten SV Böblingen wieder zurück an den Steinbach.