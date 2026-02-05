 
  4. TSV Jahn Büsnau holt Torjäger zurück

TSV Jahn Büsnau holt Torjäger zurück

Fußball: TSV Jahn Büsnau: TSV Jahn Büsnau holt Torjäger zurück
Cedric Hornung (rechts) geht wieder für den TSV Büsnau auf Torejagd. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Zweitplatzierte der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen will mit dem Heimkehrer Cedric Hornung so lange wie möglich vorne mitmischen.

Beim Bezirksligisten TSV Jahn Büsnau ist während der pflichtspielfreien Zeit einiges los. Vor kurzem gab der langjährige Spielertrainer Dominik Lenhardt seinen Abschied im Sommer zum Liga-Konkurrenten Spvgg Holzgerlingen bekannt und nun wartet der Verein mit einer weiteren Personalie auf. Torjäger Cedric Hornung kehrt nach einem halbjährigen Gastspiel beim Landesligisten SV Böblingen wieder zurück an den Steinbach.

 

Bläst Büsnau mit der Rückkehr seines Torjägers nun zur Titeljagd? Der Aufsteiger hat sich bislang nämlich blendend in der Bezirksliga akklimatisiert, steht punktgleich hinter dem TV Darmsheim (ein Spiel weniger) auf Rang zwei und stellt jetzt schon mit 46 Toren den besten Sturm der Liga. Und Tore schießen kann er ja bekanntlich, der Rückkehrer. Hornung war in den beiden vergangenen Spielzeiten bester Schütze der Kreisliga A, Staffel 2, mit 31 beziehungsweise 39 Jubelmomenten. Es sei zwar vermessen, von Aufstieg zu reden, sagt der scheidende Coach Lenhardt, aber „wir spielen bislang eine mega Saison, natürlich wollen wir so lange wie möglich vorne bleiben, die Sache spannend halten“. Die Rückrufaktion Hornungs kommt da sicherlich gelegen. „Einen Akteur mit so viel Qualität zu bekommen, ist top, zumal er ja keine Eingewöhnungszeit benötigt.“

Hornung zweiter Winterzugang des TSV Jahn Büsnau

Hornung wechselte im Sommer zur SV Böblingen, kam aber auch wegen Verletzungen nur zu fünf Einsätzen, markierte dabei aber immerhin vier Tore. Da im Dezember bereits absehbar gewesen sei, dass er aufgrund seiner Knieverletzung auch die Vorbereitung zur Rückrunde nicht komplett mitmachen könne, bat er die Verantwortlichen der SV Böblingen um Auflösung seines Vertrages, berichtet der Büsnauer Abteilungsleiter Ralf Lenhardt.

Hornung ist der zweite Büsnauer Winterzugang, zuvor sicherte sich der TSV die Dienste von Mittelfeldspieler Aziz Issah vom GSV Maichingen II.

