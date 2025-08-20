Fußball: TSV Musberg Der Neue entdeckt „viel schlummerndes Potenzial“
Nach dem Verlust von vier Leistungsträgern bedarf es beim Bezirksligisten eines Neuaufbaus. Größter Hoffnungsträger ist dabei der überraschend neue Trainer.
In den Amateurklassen im Stuttgarter Fußball ist es wie überall im Sport: In der Regel zählt das Motto „schneller, höher, weiter“, sprich die Jagd nach Erfolgen, bestenfalls Titeln und Rekorden. Dass es auch anders geht, beweist der Bezirksligist TSV Musberg mit seinem neuen Trainer Christopher Eisenhardt. Auch der möchte Spiele mit seinem Ensemble logischerweise lieber gewinnen als verlieren. Allerdings: „Wenn wir am Ende der Saison Sechster sind und meine Jungs in jedem Spiel ihr Bestes gegeben haben, dann werde ich zufrieden sein“, sagt der 41-Jährige, der in der vergangenen Runde noch beim Ligarivalen Spvgg Cannstatt in der Verantwortung stand.