Fußball: TSV Plattenhardt Ausraster des Abwehrchefs trübt die Plattenhardter Zufriedenheit

Bitter für den TSV Plattenhardt: Der Abwehrchef Nemanja Markovic (vorne) wird nun gleich erneut fehlen. Foto: Günter Bergmann

Der Landesliga-Aufsteiger erkämpft mit einem 0:0 in Ehningen einen wichtigen Punkt. Doch in der Nachspielzeit wird es nicklig.

Schön war es nicht. Aber egal. Was zählt, ist das Ergebnis. Und dabei ist festzuhalten: Die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt haben nachgelegt. Eine Woche nach dem umjubelten Derby-3:1 gegen den TV Echterdingen bringen sie auch vom schweren Auswärtsspiel in Ehningen Zählbares mit. Endstand: 0:0. „Ein wichtiger Punkt, den wir uns etwas glücklich erkämpft haben“, sagt Sascha Krammer, Abteilungsleiter beim Aufsteiger. Getrübt wurde die Zufriedenheit allerdings durch ein Ärgernis aus der Nachspielzeit.

 

Am Schluss wurde es nicklig. In einem Gerangel leistete sich der gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrte Plattenhardter Abwehrchef Nemanja Markovic einen folgenschweren Ausraster. Nachdem er selbst den Ellenbogen seines Gegenspielers Gökhan Akyüz ins Gesicht bekommen hatte, trat der Routinier nach. Der Schiedsrichter zog glatt Rot. Damit wird Markovic in den nächsten Wochen gleich erneut fehlen, diesmal gesperrt. „Dämlich. So etwas sollte nicht passieren“, sagt Krammer.

