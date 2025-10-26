 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. „Freistoß-Wahnsinn“ leitet Auswärtsdebakel ein

Fußball: TSV Plattenhardt „Freistoß-Wahnsinn“ leitet Auswärtsdebakel ein

Fußball: TSV Plattenhardt: „Freistoß-Wahnsinn“ leitet Auswärtsdebakel ein
1
Höchste Niederlage seiner Fußballkarriere: der Plattenhardter Trainer Slobodan Markovic. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der Landesligist rutscht mit einem 0:7 in Böblingen vollends in die Krise. Warum drei Eckpfeiler in der Startelf fehlen – und was die Abteilungsleitung zum Thema Trainer sagt.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Autsch, das tut weh. Und in einem war sich der Trainer Slobodan Markovic gleich nach dem Abpfiff sicher: „So hoch habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht verloren.“ 0:7! Damit sind die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt an diesem Sonntag vollends in die Krise gestürzt. Das Debakel im Auswärtsspiel bei der SV Böblingen wirft Fragen nach der Klassentauglichkeit auf. Von seinen vergangenen sechs Begegnungen hat der Aufsteiger nun fünf ohne eigenen Treffer beendet. Das einzig Positive: Dank der gleichzeitigen Niederlagen auch der Konkurrenz im Tabellenkeller belegen die Filderstädter als Zwölfter noch immer einen Nichtabstiegsplatz.

 

Ohne die Eckpfeiler Nemanja Markovic (Rotsperre), Pierre Eiberger und Aristidis Perhanidis (beide angeschlagen) in der Startelf waren alle guten Vorsätze schon nach 20 Spielminuten erledigt. Böblingens Fabio Carneiro De Carvalho zog den Gästen mit einem Blitz-Hattrick den Stecker. Erst profitierte er von einem Ballverlust Emre Göcers (6.), dann drosch er zwei Freistöße aus rund 30 Metern jeweils direkt ins Netz (14./20.). „Wahnsinn. So einen Tag erwischt er wahrscheinlich nur einmal in seiner Karriere“, stöhnt Markovic. Danach gingen die Seinen trotz drei frühzeitiger Spielerwechsel unter. Marvin Pietruschka, Eray Cilhüseyin, Emre Kaysan und der Ex-Büsnauer Cedric Hornung schossen den Gegner zum Kantersieg (41./71./83./88.).

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Verbandsliga: Calcio: Mit Maske und Turban zum nächsten Auswärtssieg

Fußball-Verbandsliga: Calcio Mit Maske und Turban zum nächsten Auswärtssieg

Die Echterdinger setzen mit einem 3:2 in Rottenburg ihre seltsame Serie fort, machen am Ende allerdings einen ziemlich ramponierten Eindruck. Einer opfert sich mit Gelb-Rot.

Für eine Trainerdiskussion sieht der Plattenhardter Fußballchef Sascha Krammer dennoch keinen Anlass. „Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Wir haben gewusst, dass es diese Saison nicht einfach wird“, sagt er.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Keiner. Endergebnis 0:7. Noch Fragen? Von Spieler eins bis 15 erwischte jeder einen schwarzen Tag, weshalb unter dieser Rubrik diesmal kein Name steht.

SV Böblingen: Zivny – Arellano Torres, Hamann, Häßler, Körtge Corral (46. Cilhüseyin) – Dodoli, Schrade (63. Calemba), Hlebec (77. Schragner), Carneiro De Carvalho (81. Keysan) – Deskaj (63. Cedric Hornung), Pietruschka.

TSV Plattenhardt: Flurer – Pein, Eichhorn (24. Zugac), Gyselincks, Vöhl (24. Perhanidis), Grun – Straub (24. Krpan), Göcer, Blazek (62. Gruber), Tobias Hornung – Servi (72. Moll).

Weitere Themen

Fußball: TSV Weilimdorf: Und schon wieder Frust in der Nachspielzeit

Fußball: TSV Weilimdorf Und schon wieder Frust in der Nachspielzeit

Dem Verbandsliga-Aufsteiger werden beim 2:3 gegen Schwäbisch Hall zwei Komponenten zum Verhängnis. Für Aufregung sorgt zudem eine Szene des Startelf-Rückkehrers Joas.
Von Franz Stettmer
Ringen-Regionalliga: Trotz Finger im Auge: Weilimdorfer und Musberger Ausrufezeichen vor dem Derby

Ringen-Regionalliga Trotz Finger im Auge: Weilimdorfer und Musberger Ausrufezeichen vor dem Derby

Beide Teams unterstreichen ihre Ambitionen mit Siegen bei der direkten Spitzenplatz-Konkurrenz. Beim Weilimdorfer Coup in der Halle des Tabellenführers ragt einer heraus.
Von Franz Stettmer
Wasserball-Bundesliga: Lehrstunde vom Rekordmeister

Wasserball-Bundesliga Lehrstunde vom Rekordmeister

Der SV Cannstatt kassiert gegen die Wasserfreunde Spandau 04 eine herbe 9:27-Pleite. Warum der Trainer trotzdem positiv bleibt.
Von Dominik Grill
Eishockey-Oberliga: Teenager-Torwart als Rebels-Matchwinner

Eishockey-Oberliga Teenager-Torwart als Rebels-Matchwinner

Die Stuttgart Rebels um Kimi Saffran gewinnen am Freitag das Heimspiel gegen den EV Lindau Islanders mit 3:2. Zuvor war ein weiterer Centerspieler verpflichtet worden.
Von Susanne Degel
Fußball-Landesliga: 11. Spieltag: Spitzenplatz-Frage, Trainerfrage, Torhüter-Frage

Fußball-Landesliga: 11. Spieltag Spitzenplatz-Frage, Trainerfrage, Torhüter-Frage

TSV Bernhausen, TV Echterdingen, TSV Plattenhardt und MTV Stuttgart vor einem richtungsweisenden Sonntag. Am Kräherwald äußert sich der Coach Lorer zu seiner Zukunft.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Schreck für Calcio: Der Stammtorhüter fällt mehrere Wochen aus

Fußball-Verbandsliga Schreck für Calcio: Der Stammtorhüter fällt mehrere Wochen aus

Während Calcio Leinfelden-Echterdingen auf die eigene Auswärtsstärke baut, will der TSV Weilimdorf das Momentum wieder auf seine Seite ziehen.
Von Dominik Grill
Basketball: MTV Stuttgart: Was die Neue mit dem Weltstar Kobe Bryant verbindet

Basketball: MTV Stuttgart Was die Neue mit dem Weltstar Kobe Bryant verbindet

Selma Yesilova ist Ex-Nationalspielerin – und läuft seit dieser Saison für den Zweitligisten MTV Stuttgart auf. Auch im Pokalspiel gegen Jena ruhen wieder einige Hoffnungen auf ihr.
Von Tom Bloch
Fußball-Bezirksliga: Das Torjägerduell im Topspiel

Fußball-Bezirksliga Das Torjägerduell im Topspiel

Der Spitzenreiter TV Darmsheim trifft auf den Zweiten TSV Jahn Büsnau. Simon Lindner und Marc Hetzel sind die Torgaranten der beiden Teams.
Von Dominik Grill
Leichtathletik: Masters: Kickers-Speerwerferin ist Europameisterin

Leichtathletik: Masters Kickers-Speerwerferin ist Europameisterin

Susanne Strohm gewinnt bei den Altersklassen-Wettbewerben auf Madeira ihren ersten großen internationalen Titel. Warum die Medaillenübergabe um einen Tag verschoben werden muss.
Von Franz Stettmer
Bad Cannstatter Merdijan Neziri: Kickbox-Karriere für den verstorbenen Opa

Bad Cannstatter Merdijan Neziri Kickbox-Karriere für den verstorbenen Opa

Der Bad Cannstatter Merdijan Neziri erleidet am Tag seines ersten Kampfes einen Schicksalsschlag. Seitdem ist er mit spezieller sportlicher Motivation unterwegs.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Landesliga Staffel 2
 