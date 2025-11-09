Fußball, TSV Plattenhardt: Geplatzte Träume trotz Punkt beim Spitzenreiter

Und dennoch wusste der Plattenhardter Coach nach dem Abpfiff nicht genau, ob er sich über den Punkt freuen oder ärgern sollte. „Keine Frage, die Jungs haben ein super Spiel gezeigt und sich den Punkt verdient“, sagt Markovic. Gleichwohl er mit der Chancenverwertung der Seinen haderte, weshalb ein Sieg durchaus möglich gewesen wäre. Vor der Hausherren-Führung von Yannik Kögler in der 48. Minute hätten die Gäste in Person von zweimal Ekrem Sevri und Fabijan Krpan mindestens einmal jubeln müssen. Speziell Krpan setzte den Ball nach einem herrlichen Spielzug nicht in die Maschen, sondern zentral ins Gesicht von Köngens Schlussmann Fynn Köstle. Doch selbst der Nackenschlag brachte die Gäste nicht aus dem Tritt. Im Gegenteil. Es sei beeindruckend gewesen, wie die Jungs weitergespielt hätten, als ob nichts passiert wäre, konstatiert Markovic. Die Belohnung dafür folgte binnen fünf Minuten. Erst glich Kapitän Emre Göcer (54.) aus, ehe Aristidis Perhanidis mit seinem vierten Saisontreffer zur Gästeführung traf. Danach versäumten es die Plattenhardter erneut, den Torzähler hochzudrehen, die Möglichkeiten hatten sie. Dies rächte sich, Spielertrainer Brück höchstpersönlich stellte auf Gleichstand (72.). Als dann Kapitän Göcer in der 78. Minute wegen einer Notbremse – Markovic: „Für mich nicht nachvollziehbar“ – vom Platz gestellt wurde, hatten die Kicker von den Fildern noch einige kritische Situationen zu überstehen, retteten den Punkt aber über die Zeit.