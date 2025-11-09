 
Fußball, TSV Plattenhardt Geplatzte Träume trotz Punkt beim Spitzenreiter

1
Torschütze und Rotsünder gleichermaßen: Plattenhardts Kapitän Emre Göcer (rechts) Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt ergattert beim Klassenprimus einen Zähler, verliert aber seinen Kapitän und Torschützen.

Die Überraschung des Spieltags ist dem Aufsteiger TSV Plattenhardt gelungen. Das Team von Trainer Slobodan Markovic entführte beim Tabellenführer TSV Köngen mit dem 2:2 einen Punkt. Erst der fünfte Zähler, den das Team um den Spielertrainer Domenic Brück liegengelassen hat.

 

Und dennoch wusste der Plattenhardter Coach nach dem Abpfiff nicht genau, ob er sich über den Punkt freuen oder ärgern sollte. „Keine Frage, die Jungs haben ein super Spiel gezeigt und sich den Punkt verdient“, sagt Markovic. Gleichwohl er mit der Chancenverwertung der Seinen haderte, weshalb ein Sieg durchaus möglich gewesen wäre. Vor der Hausherren-Führung von Yannik Kögler in der 48. Minute hätten die Gäste in Person von zweimal Ekrem Sevri und Fabijan Krpan mindestens einmal jubeln müssen. Speziell Krpan setzte den Ball nach einem herrlichen Spielzug nicht in die Maschen, sondern zentral ins Gesicht von Köngens Schlussmann Fynn Köstle. Doch selbst der Nackenschlag brachte die Gäste nicht aus dem Tritt. Im Gegenteil. Es sei beeindruckend gewesen, wie die Jungs weitergespielt hätten, als ob nichts passiert wäre, konstatiert Markovic. Die Belohnung dafür folgte binnen fünf Minuten. Erst glich Kapitän Emre Göcer (54.) aus, ehe Aristidis Perhanidis mit seinem vierten Saisontreffer zur Gästeführung traf. Danach versäumten es die Plattenhardter erneut, den Torzähler hochzudrehen, die Möglichkeiten hatten sie. Dies rächte sich, Spielertrainer Brück höchstpersönlich stellte auf Gleichstand (72.). Als dann Kapitän Göcer in der 78. Minute wegen einer Notbremse – Markovic: „Für mich nicht nachvollziehbar“ – vom Platz gestellt wurde, hatten die Kicker von den Fildern noch einige kritische Situationen zu überstehen, retteten den Punkt aber über die Zeit.

Göcers Platzverweis hat in Bezug auf das kommende Filder-Derby an diesem Freitag (19.30 Uhr) beim TSV Bernhausen nicht nur Konsequenzen für den „Übeltäter“, sondern lässt einmal mehr Markovic’ Träume platzen. Nahezu die gesamte Spielzeit über sehnt er sich danach, in Bestbesetzung antreten zu können. Sein Bruder, der Abwehrchef Nemanja Markovic, ist nach seiner Rotsperre dann auch wieder dabei. Doch nun die Rote Karte für seinen Kapitän. „Ich bin gespannt, ob wir in dieser Runde wenigstens einmal die besten Spieler aufs Feld schicken können“, sagt Markovic schmunzelnd.

TSV Köngen: Köstle – Hindennach (79. Prinz), Dobler, Herz, Lander – Brück, Hiller,Vrljicak (57. Durst), Panne (71. Zimmermann), Schlotterbeck – Kögler

TSV Plattenhardt: Gribic, Pein, Gyselincks (75. Hörz), Göcer, Grun, Hornung – Eiberger (80.), Zugac (56. Blazek), Perhanidis (84. Moll) – Krpan (75.) Eichhorn), Servi.

