Fußball, TSV Plattenhardt Geplatzte Träume trotz Punkt beim Spitzenreiter
Der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt ergattert beim Klassenprimus einen Zähler, verliert aber seinen Kapitän und Torschützen.
Die Überraschung des Spieltags ist dem Aufsteiger TSV Plattenhardt gelungen. Das Team von Trainer Slobodan Markovic entführte beim Tabellenführer TSV Köngen mit dem 2:2 einen Punkt. Erst der fünfte Zähler, den das Team um den Spielertrainer Domenic Brück liegengelassen hat.