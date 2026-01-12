Fußball: TSV Plattenhardt Jetzt ist es fix – Spielender Co-Trainer steigt zum Chef auf
Der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt geht mit Pierre Eiberger als Spielertrainer in den zweiten Teil der Runde. Unterstützt wird er von Pascal Garziella.
Die Suche nach einem Nachfolger für den kurz vor Weihnachten überraschend zum Liga-Konkurrenten SV Böblingen abgewanderten Trainer Slobodan Markovic (wir haben berichtet) ist beim Landesligisten TSV Plattenhardt so geendet, wie es vermutet wurde. Pierre Eiberger wurde vom spielenden Co-Trainer nun zum Spielertrainer befördert. Sein Vertrag läuft bis 30. Juni 2028.