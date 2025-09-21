 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein

Fußball: TSV Plattenhardt Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein

Fußball: TSV Plattenhardt: Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein
Kein guter Tag. Das galt auch für den Plattenhardter Torjäger Aristidis Perhanidis. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der Aufsteiger bleibt in dieser Saison zuhause weiter ohne Punkt. Sein Fußballchef übt nach dem 0:3 gegen den TSV Bad Boll deutliche Kritik.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Sarkastisch ließe sich anmerken, dass die Sache ja auch ein Gutes hatte: Als Berichterstatter ist man während der Begegnung jedenfalls nicht in Stress geraten. Denn: Es gab schlicht kaum etwas zu notieren. Doch nach einer solchen Art von Humor ist beim Landesliga-Aufsteiger TSV Plattenhardt am Ende eher keinem gewesen. Dafür waren Ernüchterung und Enttäuschung zu groß. Sascha Krammer, der Fußballchef des Vereins, sieht es so: „Das Spiel zweier ganz schwacher Gegner – und wir waren der noch schwächere.“ Mit entsprechendem Ergebnis. Nach der 0:3-Niederlage gegen den TSV Bad Boll warten die Seinen weiter auf den ersten Heimpunkt der Saison.

 

Auswärts hui, zuhause pfui. Fürs Erste bleibt es für die Filderstädter also beim komischen Kontrastprogramm. Im eigenen Stadion haben sie alle drei bisherigen Partien verloren. Und, das zusätzlich Bedenkliche: Die aktuelle Leistung war nicht nur nach Krammers Einschätzung die klar schlechteste dieser Saison. „Daheim kommen wir einfach nicht in Tritt“, beklagt er. Auch deshalb, weil die Gäste „die größere Aggressivität und den größeren Willen“ zeigten.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: Nächste Schlappe – was, bitte, ist plötzlich mit dem TSV Bernhausen los?

Fußball-Landesliga Nächste Schlappe – was, bitte, ist plötzlich mit dem TSV Bernhausen los?

Der vorherige Seriengewinner unterliegt zum zweiten Mal innerhalb von nur sieben Tagen klar. Beim 1:4 in Waldstetten erkennt der Trainer Agatic „krasse, brutale Fehler“.

Für die Boller ging letztlich der Plan auf, abwartend zu agieren und den Ball überwiegend den Plattenhardtern zu überlassen. Jene wussten damit nicht viel anzufangen. Offensive Kreativität und Durchschlagskraft: Fehlanzeige. Ein Schuss von Aristidis Perhanidis sollte ihre überhaupt einzige Torchance sein. Der gegnerische Keeper Max Piegsa wehrte jedoch ab.

Demgegenüber leitete ein missratenes Kunststückchen von Perhanidis die Pleite ein. Ein Hackenball des Angreifers landete in den Füßen des Gegners, der konterte, worauf sich Tobias Hornung nur noch durch ein Foul zu helfen wusste. Den fälligen Elfmeter verwandelte Baran Ates zur frühen Boller Führung (4.). Später legten Felix Strodel und Yannick Ruther gegen eine schläfrige Plattenhardter Abwehr nach (45./57.). Damit nicht genug: Ekrem Servi sah wegen Meckerns und einer Grätsche Gelb-Rot – quasi die Abrundung eines verkorksten Tags. Der Angreifer wird damit am nächsten Sonntag im Derby in Neuhausen gesperrt fehlen.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Kevin Pein (Nominierungen: 1). Einer der wenigen Lichtblicke in einer Mannschaft der Formschwachen. Pein spulte auf seiner Außenbahn als unermüdlicher Rackerer Kilometer ab.

TSV Plattenhardt: Grbic – Eichhorn, Göcer, Gyselincks (82. Hörz) – Pein, Eiberger, Blazek (76. Sefer), Hornung (63. Straub) – Perhanidis, Servi, Krpan (67. Dieringer).

TSV Bad Boll: Piegsa – Suddoth (83. Caliandro), Caliskan (90.+2), Gut, Ascherl – Francisco Römpfer, Seltenreich, Malerba (86. Erceg), Strodel (77. Falzone) – Ruther, Ates (81. Stefania).. ﻿

Fußball: TSV Plattenhardt: Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein

Fußball: TSV Plattenhardt Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein

Der Aufsteiger bleibt in dieser Saison zuhause weiter ohne Punkt. Sein Fußballchef übt nach dem 0:3 gegen den TSV Bad Boll deutliche Kritik.
Von Franz Stettmer
