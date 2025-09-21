Fußball: TSV Plattenhardt Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein
Der Aufsteiger bleibt in dieser Saison zuhause weiter ohne Punkt. Sein Fußballchef übt nach dem 0:3 gegen den TSV Bad Boll deutliche Kritik.
Sarkastisch ließe sich anmerken, dass die Sache ja auch ein Gutes hatte: Als Berichterstatter ist man während der Begegnung jedenfalls nicht in Stress geraten. Denn: Es gab schlicht kaum etwas zu notieren. Doch nach einer solchen Art von Humor ist beim Landesliga-Aufsteiger TSV Plattenhardt am Ende eher keinem gewesen. Dafür waren Ernüchterung und Enttäuschung zu groß. Sascha Krammer, der Fußballchef des Vereins, sieht es so: „Das Spiel zweier ganz schwacher Gegner – und wir waren der noch schwächere.“ Mit entsprechendem Ergebnis. Nach der 0:3-Niederlage gegen den TSV Bad Boll warten die Seinen weiter auf den ersten Heimpunkt der Saison.