Fußball: TSV Plattenhardt Null Punkte und unerfreuliche Post vom Sportgericht

An ihm lag es nicht: Der Youngster Luca Flurer gab im Tor ein gutes Landesliga-Debüt. Foto: Günter Bergmann

Der Filderstädter Landesligist setzt mit einem 0:2 gegen Waldstetten seine Heimmisere fort. Für seinen Rotsünder, den Abwehrchef Nemanja Markovic, steht inzwischen die Strafe fest.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Es bleibt dabei: Als Fußballfan des TSV Plattenhardt hat man es in dieser Saison nicht leicht. Wer gedacht hatte, mit dem 3:1-Derbysieg vor zwei Wochen gegen den TV Echterdingen wäre im eigenen Stadion die Initialzündung geglückt, der ist an diesem Sonntag jedenfalls gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Das aktuelle Ergebnis: ein 0:2 gegen den TSGV Waldstetten, mithin Niederlage Nummer vier im fünften Heimspiel der Landesliga-Runde. Für die Konkurrenz also Selbstbedienungsladen Weilerhau? „Man merkt, dass Lockerheit, Sicherheit und Selbstvertrauen des vergangenen Bezirksliga-Jahrs gerade nicht vorhanden sind“, sagt Sascha Krammer, Abteilungsleiter beim Aufsteiger.

 

Damit nicht genug: Obendrein haben die Filderstädter vom Verband unerfreuliche Post erhalten. Nach seinem Platzverweis vom Spieltag zuvor steht für den Abwehrchef Nemanja Markovic das Strafmaß fest. Es lautet: vier Wochen Sperre. Der Routinier hatte nach einem Gerangel nachgetreten. Aktuell fehlten in der Startelf damit sogar drei Leistungsträger. Der Torjäger Aristidis Perhanidis hockte zunächst nur auf der Bank, nachdem er im Training beruflich bedingt hatte passen müssen. Und der Torhüter Kristian Grbic weilte auf der Hochzeit seiner Schwester in Italien. An seiner Stelle kam der Youngster Luca Flurer zu seinem Landesliga-Debüt. Zumindest an ihm sollte es nicht liegen. Der 20-Jährige agierte fehlerfrei. Bei den beiden Gegentoren war er ohne Abwehrchance.

Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Landesliga Staffel 2
 