Dem Landesligisten gelingt mit einem 2:0 gegen den Favoriten SV Waldhausen der erste Sieg unter seinem neuen Trainer. Warum dabei zwei Leistungsträger nur auf der Bank hocken.
29.03.2026 - 19:38 Uhr
Dass sich der Mann auch vor unpopulären Maßnahmen nicht scheut, ist spätestens seit diesem Sonntag bewiesen. So versetzte Pierre Eiberger zwei sonstige Schlüsselspieler kurzerhand auf die Bank: nämlich den Torjäger Aristidis Perhanidis – und vor allem sich selbst. Die Begründung: „Ich war ja zuletzt auch nicht so gut. Und nach ihren Trainingsleistungen hatten es dann auch mal andere verdient“, sagt der Spielertrainer der Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt.