Dem Landesligisten gelingt mit einem 2:0 gegen den Favoriten SV Waldhausen der erste Sieg unter seinem neuen Trainer. Warum dabei zwei Leistungsträger nur auf der Bank hocken.

Dass sich der Mann auch vor unpopulären Maßnahmen nicht scheut, ist spätestens seit diesem Sonntag bewiesen. So versetzte Pierre Eiberger zwei sonstige Schlüsselspieler kurzerhand auf die Bank: nämlich den Torjäger Aristidis Perhanidis – und vor allem sich selbst. Die Begründung: „Ich war ja zuletzt auch nicht so gut. Und nach ihren Trainingsleistungen hatten es dann auch mal andere verdient“, sagt der Spielertrainer der Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt.

Das Ergebnis? Die mutige Rechnung ist aufgegangen. Tatsächlich glückte den Filderstädtern in ihrem vierten Punktspiel unter dem Chef Eiberger der dringend benötigte erste Sieg. Mit einem 2:0 gegen den Tabellenvierten SV Waldhausen halten die Weilerhau-Kicker den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen. Überhaupt war es eine Leistung, die im Kampf um den Klassenverbleib Hoffnung macht. „Ein Topspiel der Jungs. Sie haben einem favorisierten Gegner den Schneid abgekauft und von der ersten bis zur letzten Minute alles wegverteidigt“, lobt der Coach. Selbst mit einem Mann weniger in der Endphase ließ die Defensive um den starken Nemanja Markovic kaum etwas zu. Dario Blazek hatte wegen Meckerns und eines Foulspiels Gelb-Rot gesehen.

Demgegenüber stellte der eigentliche Abwehrakteur Oliver Grun Torriecher unter Beweis. Nach einem Eckball von Fabijan Krpan scheiterte Markovic noch per Kopf, aber Grun war im Nachsetzen zur Stelle (40.). Für die Entscheidung sorgte dann der Kapitän Emre Göcer bei seinem Comeback. Nach mehrwöchiger Verletzungspause erstmals wieder dabei, schlenzte er den Ball mit seinem schwachen linken Fuß ins lange Eck (90.).

Weiter geht es für die Plattenhardter bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr). Dann sind sie beim TSV Bad Boll zu Gast. „Da müssen wir jetzt nachlegen“, fordert Eiberger – was freilich schwierig wird. Der Kontrahent hat gerade mit einem 1:0-Sieg beim Tabellenführer Köngen aufhorchen lassen.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Nemanja Markovic (Nominierungen: 1). Abräumer und Dirigent in der Plattenhardter Abwehr. Leitete zudem mit einem Kopfball den Führungstreffer ein.

TSV Plattenhardt: Grbic – Gyselincks, Markovic, Grun – Eichhorn, Blazek, Dieringer (85. Eiberger), Hornung – Soddu (82. Göcer) – Krpan (74. Moll), Servi.

SV Waldhausen: Wenninger – Mack (65. Wolf), Herkommer, Michael Schiele, Philipp Schiele (83. Häußler) – Agathangelidis, Weber (88. Michel), Schwarzer (76. Sungur), Janik (70. Avdiovski) – Eckstein, Mayer.