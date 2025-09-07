Fußball: TSV Plattenhardt Traum-Sturmtrio weiter ohne Durchbruch
Der Angriffsdreizack des Landesligisten TSV Plattenhardt sticht auch gegen den SC Geislingen nicht. Am Ende steht ein 0:2. Und beim ersten Gegentor patzt ein Spieler verhängnisvoll.
Vor der aktuellen Landesliga-Saison hat es rund um den TSV Plattenhardt nur ein Thema gegeben: den 100-Tore-Sturm um Aristidis Perhanidis, Ekrem Servi und den Neuzugang Fabijan Krpan. Doch auch im vierten Spiel der Runde liefert die vermeintliche Torfabrik nicht, stattdessen verliert der Aufsteiger das Heimspiel gegen den SC Geislingen unglücklich mit 0:2. „Vielleicht ist es auch zu viel Druck für sie“, sagt der Trainer Slobodan Markovic über seinen Angriffsdreizack, der 45 Minuten lang erneut gemeinsam stürmen durfte.