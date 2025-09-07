Fußball: TSV Plattenhardt: Traum-Sturmtrio weiter ohne Durchbruch

Vor der aktuellen Landesliga-Saison hat es rund um den TSV Plattenhardt nur ein Thema gegeben: den 100-Tore-Sturm um Aristidis Perhanidis, Ekrem Servi und den Neuzugang Fabijan Krpan. Doch auch im vierten Spiel der Runde liefert die vermeintliche Torfabrik nicht, stattdessen verliert der Aufsteiger das Heimspiel gegen den SC Geislingen unglücklich mit 0:2. „Vielleicht ist es auch zu viel Druck für sie“, sagt der Trainer Slobodan Markovic über seinen Angriffsdreizack, der 45 Minuten lang erneut gemeinsam stürmen durfte.

Zu Beginn sah es danach aus, als könnte dem Offensivtrio ein Treffer gelingen, doch das Visier scheint bei den drei Angreifern noch nicht richtig eingestellt zu sein. Dreimal traf der letztjährige Bezirksliga-Ballermann Perhanidis in den ersten 20 Minuten den Pfosten, und kurz vor der Pause zielte er mit dem Innenrist knapp am Tor vorbei. Sein Nebenmann Krpan köpfte daneben. „Ich sage den Jungs aber auch, dass sie nicht nur fürs Toreschießen da sind“, nimmt Markovic seine drei Angreifer aus der alleinigen Verantwortung. Er wolle, dass sie sich auch in anderen Bereichen wie Spielaufbau und Defensive einsetzen. „Das war heute auch da. Sie haben sehr viel für die Mannschaft gearbeitet, nur vor dem Tor wollte es nicht so“, erkannte Markovic.

Von den Geislingern war in der Anfangsphase kaum etwas zu sehen. Sowohl mit als auch gegen den Ball konnte der ehemalige Verbandsligist zunächst nicht mithalten. „Wir hatten sie komplett im Griff“, sagte Markovic. Dann aber holte Plattenhardts Keeper Kristian Grbic den Gegner unfreiwillig ins Spiel. Sein missratener Pass landete direkt am Fuß von Florijan Ahmeti, der den Torhüter zur glücklichen Gästeführung überlupfte.

In der zweiten Hälfte, in der Mark Hörz sich anstelle von Krpan in der offensiven Dreierreihe versuchen durfte, kontrollierten die Geislinger mehr das Tempo des Spiels. Die besseren Chancen hatten aber weiter die Platzherren. Doch erneut scheiterte Perhanidis – diesmal parierte Geislingens Keeper Rocco Sauter glänzend (48.). „Uns hat einfach das Glück gefehlt“, konstatierte der Trainer Markovic.

Dieses Quäntchen mehr hatten dagegen die Gäste. Ein Freistoß der Geislinger landete in der Plattenhardter Mauer und an der Hand von Nemanja Markovic. Der Schiedsrichter Nils Temme zeigte zum Unverständnis der Gastgeber auf den Punkt. Pascal Volk verwandelte sicher – es war die Vorentscheidung (88.). „Das Tor hat Plattenhardt den Stecker gezogen“, sagte der Geislinger Trainer Metin Kartal und ergänzte: „Wir haben aktuell viele Ausfälle, es ist deshalb gerade nicht so einfach für uns. Der Sieg wird unseren Jungs gut tun.“

Auf der Gegenseite schmerzt die unglückliche Niederlage dagegen etwas. „Ich bin schon traurig. Das war das beste Spiel der Mannschaft bislang in der Landesliga. Das haben wir nicht verdient“, haderte Plattenhardts Coach Markovic. Im zweiten Heimspiel setzte es damit die zweite Niederlage. Auswärts dagegen ist die Bilanz mit zwei Siegen in zwei Spielen makellos. „Vielleicht belohnen wir uns jetzt mit dem dritten Auswärtssieg“, sagte Markovic mit Blick auf die kommende Begegnung beim Meisterschaftsanwärter SV Waldhausen und konnte bereits wieder ein bisschen lachen.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Pierre Eiberger (Normierungen: 1). Der einstige Regionalliga-Spieler zeigte mit und gegen den Ball mehrfach seine Klasse. Vor allem im Offensivspiel stach die Technik des spielenden Co-Trainers heraus. Er bereitete mit seinen wahlweise flachen oder hohen Diagonalbällen mehrere Torchancen vor.

TSV Plattenhardt: Grbic – Pein (64. Straub), Eichhorn, Nemanja Markovic, Gyselincks (87. Vöhl), Hornung – Eiberger, Zugac (72. Zugac) – Perhanidis, Servi (83. Beinschrodt), Krpan (46. Hörz).

SC Geislingen: Sauter – Schöll, Roschmann (89. Jani), Ziegler, Niederberger – Dias Matos, Volk, Sönmez (83. Mayer) – Luca de Lucia (89. Schmohl), Ahmeti (90. +4 Polat), Özdemir (59. Istrefi).