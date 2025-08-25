 
1
Der TSV Schmiden startet erfolgreich in die Runde. Foto: Pressefoto Baumann

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden gewinnen zum Auftakt beim TSV Nellmersbach mit 5:1 (3:1).

Weil die Saisonvorbereitung nach eigener Aussage „miserabel“ war, hatte Damir Lisic, der Trainer der Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden, zum Auftakt der Runde schwierige erste Wochen prophezeit. „Die Spieler müssen erst fit werden“, hatte er gesagt. Am Sonntagnachmittag, im ersten Saisonspiel beim TSV Nellmersbach, immerhin Dritter der vergangenen Saison, hat ihn seine Entourage allerdings eines Besseren belehrt und mit 5:1 gewonnen. Nicht zu stoppen war einmal mehr Pasquale Siena, der Top-Torjäger der vergangenen Spielzeit (32 Treffer). In Nellmersbach gelangen ihm gleich vier Treffer. Den fünften steuerte sein Bruder und kongenialer Sturmpartner Tommaso bei.

 

Anerkennung vom Nellmersbacher Abteilungsleiter

„Der TSV Schmiden hat absolut und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Oliver Redelfs, der Nellmersbacher Abteilungsleiter. „Ich hege keinen Groll.“ Dies wohl auch, weil die Gastgeber um ihren neuen Trainer Patrick Köllner und Spielertrainer Timo Marx im Sommer eine Verjüngungskur durchgemacht haben – gleich acht Zugänge, allesamt jünger als 25 Jahre, mussten ins Team integriert werden. „Dabei ging natürlich auch ein Stück weit Erfahrung verloren“, sagte Redelfs.

Von der 70. Minute an lassen die Kräfte nach

Bereits zur Pause führten die Gäste, bei denen immer noch zwölf Spieler aus dem Kader im Urlaub weilen, mit 3:1. Pasquale Siena (18., 29.) und Tommaso Siena (40.) hatten zum 3:0 eingenetzt, ehe Lionello Zaino in der Nachspielzeit das 1:3 gelungen war (45.+2). Nach Wiederanpfiff ließen dann allerdings merklich die Kräfte nach – hüben wie drüben. „Von der 70. Minute an ist es schon richtig schwierig und zäh geworden“, sagte ein dennoch sehr zufriedener Lisic. Die Gastgeber warfen trotz allem noch einmal alles nach vorn – sehr zur Freude von Pasquale Siena, der mit zwei weiteren Treffern in der 77. und 84. Minute zum 5:1 den Sack zumachte. „Mit meinen zwei Flitzern vorn ist das immer gefährlich, wenn der Gegner hinten aufmacht“, sagte Lisic, der in Innenverteidiger Zama Gustave nur einen Neuen in der Startelf aufbot. Dass Marcel Kern, der Keeper der zweiten Mannschaft, zwischen den Pfosten stand, hatte einen einfachen Grund. Beide etatmäßigen Schlussleute der Schmidener weilten die komplette Vorbereitungszeit im Urlaub.

    TSV Schmiden: Kern – Alessio Acri (71. Puppa), Gustave, Daniel Acri, Köker – Teiko (56. Agon), Sessa, Bach, Stecher – Pasquale Siena, Tommaso Siena (85. Zietal).

Von Susanne Degel
