Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben am Sonntag die nächsten drei Auswärtspunkte verbucht. Das Team um den Trainer Damir Lisic gewann bei der SGM Kreßberg mit 3:2 (2:1) und festigte damit seinen dritten Platz in der Tabelle. „Wir waren vielleicht eine Fußspitze besser als der Gegner. Mehr nicht“, sagt der TSV-Coach. Kämpferisch zeigten beide Teams starke Vorstellungen mit vielen guten Tormöglichkeiten hüben wie drüben.

Teiko schnürt Doppelpack Eine davon nutzte Noah Krieger nach 20 Minuten und brachte damit die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch mit einem Doppelpack von Roland Teiko (36./45. Minute) drehten die Schmidener die Partie noch vor der Pause – 2:1 aus Sicht des TSV. Teiko hatte erst einen Elfmeter nach Foul an Tommaso Siena verwandelt und dann den SGM-Schlussmann Jonas Schmidt mit einem Lupfer überwunden.

Fast noch das 3:3 bekommen

Nach Wiederanpfiff hatten die Gäste zunächst Glück, als der Ball nach einem 25-Meter-Schuss von Moritz Hofelich nur an die Latte knallte. Besser machte es fünf Minuten später Tommaso Siena, als er den Ball im Strafraum bekam und kaltschnäuzig abschloss – 3:1 (52.). Eine Vorentscheidung war das aber noch nicht. Die Gastgeber suchten weiterhin ihre Chancen und markierten in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer von Elia Krieger nach einem Konter auch das 2:3. Am Ende konnten die Gäste aus Schmiden froh sein, dass es bei diesem Ergebnis blieb, denn nach einer verunglückten Flanke von Noah Krieger senkte sich der Ball noch ans Lattenkreuz (90.+6).

Viel Zeit zur Erholung bleibt dem TSV-Verbund nicht. Bereits am Mittwoch, 19.30 Uhr, steht die vierte Runde im Bezirkspokal im Terminkalender. Der Bezirksligist ist dann zu Gast beim Kreisliga-B-Vertreter TB Beinstein II.

TSV Schmiden: Fernandes – Alessandro Fazio (87. Gustave), Sessa, Daniel Acri, Stecher – Chacon Pineda (87. Alessio Acri), Godanci, Aloisio (82. Forciniti), Hasani (72. Puppa) – Teiko (72. Elezi), Tommaso Siena.