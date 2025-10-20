 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Eine Fußspitze besser als der Gegner

Fußball: TSV Schmiden Eine Fußspitze besser als der Gegner

Fußball: TSV Schmiden: Eine Fußspitze besser als der Gegner
1
Kann den nächsten Sieg seiner Mannschaft beklatschen: TSV-Trainer Damir Lisic Foto: Maximilian Hamm

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden gewinnen bei der SGM Kreßberg mit 3:2 und bleiben Dritte.

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben am Sonntag die nächsten drei Auswärtspunkte verbucht. Das Team um den Trainer Damir Lisic gewann bei der SGM Kreßberg mit 3:2 (2:1) und festigte damit seinen dritten Platz in der Tabelle. „Wir waren vielleicht eine Fußspitze besser als der Gegner. Mehr nicht“, sagt der TSV-Coach. Kämpferisch zeigten beide Teams starke Vorstellungen mit vielen guten Tormöglichkeiten hüben wie drüben.

 

Teiko schnürt Doppelpack

Eine davon nutzte Noah Krieger nach 20 Minuten und brachte damit die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch mit einem Doppelpack von Roland Teiko (36./45. Minute) drehten die Schmidener die Partie noch vor der Pause – 2:1 aus Sicht des TSV. Teiko hatte erst einen Elfmeter nach Foul an Tommaso Siena verwandelt und dann den SGM-Schlussmann Jonas Schmidt mit einem Lupfer überwunden.

Fast noch das 3:3 bekommen

Nach Wiederanpfiff hatten die Gäste zunächst Glück, als der Ball nach einem 25-Meter-Schuss von Moritz Hofelich nur an die Latte knallte. Besser machte es fünf Minuten später Tommaso Siena, als er den Ball im Strafraum bekam und kaltschnäuzig abschloss – 3:1 (52.). Eine Vorentscheidung war das aber noch nicht. Die Gastgeber suchten weiterhin ihre Chancen und markierten in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer von Elia Krieger nach einem Konter auch das 2:3. Am Ende konnten die Gäste aus Schmiden froh sein, dass es bei diesem Ergebnis blieb, denn nach einer verunglückten Flanke von Noah Krieger senkte sich der Ball noch ans Lattenkreuz (90.+6).

Viel Zeit zur Erholung bleibt dem TSV-Verbund nicht. Bereits am Mittwoch, 19.30 Uhr, steht die vierte Runde im Bezirkspokal im Terminkalender. Der Bezirksligist ist dann zu Gast beim Kreisliga-B-Vertreter TB Beinstein II.

     TSV Schmiden: Fernandes – Alessandro Fazio (87. Gustave), Sessa, Daniel Acri, Stecher – Chacon Pineda (87. Alessio Acri), Godanci, Aloisio (82. Forciniti), Hasani (72. Puppa) – Teiko (72. Elezi), Tommaso Siena.

Weitere Themen

Fußball: TV Oeffingen: Ein Punkt trotz widriger Umstände

Fußball: TV Oeffingen Ein Punkt trotz widriger Umstände

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen spielen zum ersten Mal in dieser Saison unentschieden – 1:1 (0:0) bei der SSV Schwäbisch Hall.
Von Eva Herschmann
Handball: SV Fellbach: Das bessere Ende in einem kniffligen Spiel

Handball: SV Fellbach Das bessere Ende in einem kniffligen Spiel

Die Handballer des SV Fellbach setzen sich am Samstag gegen die Gäste des TV Spaichingen mit 33:28 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Mit fast 20 Toren von außen zum Punktgewinn

Handball: TSV Schmiden Mit fast 20 Toren von außen zum Punktgewinn

Die Handballer des TSV Schmiden trennen sich beim HTV Meißenheim mit einem 31:31-Unentschieden.
Von Maximilian Hamm
Handball: TV Oeffingen: Immer eine Lösung parat

Handball: TV Oeffingen Immer eine Lösung parat

Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagabend auch ihr viertes Spiel in dieser Verbandsliga-Saison – 30:24 gegen die Gäste der TG Schömberg.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: SVF gelingt Befreiungsschlag

Fußball: SV Fellbach SVF gelingt Befreiungsschlag

Die Fellbacher Verbandsliga-Fußballer gewinnen am Freitagabend das Duell mit dem Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:1 (1:0).
Von Susanne Degel
Handball: SVF, TVOe: Den Schwung mitnehmen

Handball: SVF, TVOe Den Schwung mitnehmen

Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 20 Uhr, das Team des TV Spaichingen. Der TV Oeffingen spielt zur selben Zeit gegen die TG Schömberg.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: Duell der Absteiger

Fußball: SV Fellbach Duell der Absteiger

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, bei Calcio Leinfelden-Echterdingen an. Der Filderklub hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Alles eine Frage der mentalen Stärke

Volleyball: SV Fellbach Alles eine Frage der mentalen Stärke

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren in der Regionalliga das erste Heimspiel der Saison gegen den FV Tübinger Modell mit 1:3 nach Sätzen.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen: Von der Bank zum Spieler des Spiels avanciert

Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen Von der Bank zum Spieler des Spiels avanciert

Rico Scheurich, der Trainer des TVOe, gewährt seinen Spielern nach dem neuerlichen Sieg einen trainingsfreien Montag.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Ein Abend der kurzen Kämpfe

Ringen: SV Fellbach Ein Abend der kurzen Kämpfe

Die Verbandsliga-Ringer des SVF gewinnen am Herbstsamstag gegen den AV Sulgen mit 19:17 und festigt Rang sechs.
Von Michael Käfer
Weitere Artikel zu TSV Schmiden
 