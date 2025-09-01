 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Pasquale Siena trifft dreimal

Fußball: TSV Schmiden Pasquale Siena trifft dreimal

Fußball: TSV Schmiden: Pasquale Siena trifft dreimal
1
TSV-Fußballer holen nächsten Punkt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Bezirksliga- Fußballer des TSV Schmiden trennen sich mit einem 4:4-Remis vom starken TSV Gaildorf.

Damir Lisic ist nach dem Schlusspfiff fast nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen. Mit einem 4:4 (2:3) haben sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden am Sonntag vom TSV Gaildorf getrennt, und der Trainer der Gastgeber war nicht nur voll des Lobes für sein eigenes Team. „Der TSV Gaildorf spielt zu 1000 Prozent mit dem SV Allmersbach um die Meisterschaft. Da lege ich mich jetzt schon fest“, sagte er.

 

Die Siena-Brüder treffen zuverlässig

Dass sein Schmidener Team dem Zweiten der vergangenen Spielzeit in der torreichen Partie auf dem Kunstrasenplatz einen Punkt abgetrotzt hat, lag einmal mehr an der Effektivität der Torjäger. „Wir haben unsere wenige Torchancen genutzt“, sagte Lisic. Allen voran Pasquale Siena, der dreimal einnetzte und damit bereits nach dem zweiten Spieltag bei sieben Treffern steht. Das Tor des Tages aber war seinem Bruder Tommaso gelungen. Nach einem Pass aus der eigenen Hälfte von Kapitän Matthias Sessa überlupfte der Angreifer den herausgeeilten Gaildorfer Keeper Jonas Goldmann an der linken Strafraumgrenze erfolgreich zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich in der 60. Minute.

Dreimal in Rückstand

Obschon die Gastgeber dreimal in Rückstand lagen, gaben sie zu keiner Zeit auf. „Der Gegner war stark, aber wir waren auch nicht schlecht“, sagte Lisic bescheiden. Dass Torwart Goncalo Cadral Fernandes bei seinem ersten Einsatz nach langer Urlaubszeit gleich viermal hinter sich greifen musste, lag derweil an der individuellen Klasse der gegnerischen Spieler. „Die bewegen sich so gut, da ist es wirklich sehr schwierig, zu verteidigen“, sagte der Schmidener Trainer.

   TSV Schmiden: Fernandes – Aloisio (46. Fazio), Gustave (49. Elezi), Daniel Acri, Stecher (77. Köker) – Godanci (56. Chacon Pineda), Bach, Sessa, Hasani (46. Puppa) – Pasquale Siena, Tommaso Siena.

Weitere Themen

Fußball: TV Oeffingen: Drittes Spiel, dritte Niederlage

Fußball: TV Oeffingen Drittes Spiel, dritte Niederlage

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren am Samstag beim Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen mit 0:2 und warten weiter auf den ersten Punkt.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Freude über Lucky Punch

Fußball: SV Fellbach Freude über Lucky Punch

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verbuchen im dritten Spiel den zweiten Sieg – 2:1 beim ambitionierten VfR Heilbronn.
Von Susanne Degel
Fußball: Der Rückwärtsgang stottert weiter

Fußball Der Rückwärtsgang stottert weiter

Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf bekommt seine Probleme auch im Spiel beim FC Esslingen nicht in den Griff und verliert mit 1:3. Ein Weilimdorfer hat dennoch Grund zur Freude.
Von Torsten Streib
Fußball: SV Fellbach: Zweikampfverhalten im Fokus

Fußball: SV Fellbach Zweikampfverhalten im Fokus

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bestreiten am Samstag, 14 Uhr, beim VfR Heilbronn ihr zweites Auswärtsspiel in dieser Saison.
Von Susanne Degel
Tanzen: Nicole Geller: Die harte Trainingsarbeit zahlt sich aus

Tanzen: Nicole Geller Die harte Trainingsarbeit zahlt sich aus

Die Fellbacherin Nicole Geller und ihr Tanzpartner Erik Dabergott zeigen bei den German Open Championships in der Liederhalle gute Leistungen.
Von Harald Landwehr
Ringen: SV Fellbach: Schwarzer Tag für Kevin Karl

Ringen: SV Fellbach Schwarzer Tag für Kevin Karl

Bei den U-20-Weltmeisterschaften scheidet der Ringer vom SV Fellbach bereits in der ersten Runde aus.
Von Michael Käfer
Drama bei Spiel in Oeffingen: Fußballer aus Rudersberg erleidet Herzinfarkt – Ersthelfer retten sein Leben

Drama bei Spiel in Oeffingen Fußballer aus Rudersberg erleidet Herzinfarkt – Ersthelfer retten sein Leben

Bei einer Kreisliga-B-Partie in Oeffingen wird der Fußball zur Nebensache – weil ein Gästespieler auf dem Rasen zusammenbricht und mehrfach reanimiert werden muss.
Von Felix Mahler
Fußball: Kicker in Oeffingen reanimiert

Fußball Kicker in Oeffingen reanimiert

Im Kreisliga-B-Spiel zwischen dem TV Oeffingen II und dem TSV Rudersberg II bricht ein Spieler der Gäste zusammen. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.
Von Susanne Degel und Eva Herschmann
RSG: TSV Schmiden: Wieder fünfmal Gold für Darja Varfolomeev

RSG: TSV Schmiden Wieder fünfmal Gold für Darja Varfolomeev

Die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden gewinnt bei den Weltmeisterschaften im Mehrkampf sowie in drei Gerätefinals und in der Team-Wertung.
Von Eva Herschmann
Fußball: TV Oeffingen: Die bessere Mannschaft trifft nicht

Fußball: TV Oeffingen Die bessere Mannschaft trifft nicht

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen verliert am Sonntag sein erstes Heimspiel der neuen Saison mit 0:2 (0:0) gegen die Sport-Union Neckarsulm.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu TSV Schmiden
 