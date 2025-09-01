Damir Lisic ist nach dem Schlusspfiff fast nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen. Mit einem 4:4 (2:3) haben sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden am Sonntag vom TSV Gaildorf getrennt, und der Trainer der Gastgeber war nicht nur voll des Lobes für sein eigenes Team. „Der TSV Gaildorf spielt zu 1000 Prozent mit dem SV Allmersbach um die Meisterschaft. Da lege ich mich jetzt schon fest“, sagte er.

Die Siena-Brüder treffen zuverlässig Dass sein Schmidener Team dem Zweiten der vergangenen Spielzeit in der torreichen Partie auf dem Kunstrasenplatz einen Punkt abgetrotzt hat, lag einmal mehr an der Effektivität der Torjäger. „Wir haben unsere wenige Torchancen genutzt“, sagte Lisic. Allen voran Pasquale Siena, der dreimal einnetzte und damit bereits nach dem zweiten Spieltag bei sieben Treffern steht. Das Tor des Tages aber war seinem Bruder Tommaso gelungen. Nach einem Pass aus der eigenen Hälfte von Kapitän Matthias Sessa überlupfte der Angreifer den herausgeeilten Gaildorfer Keeper Jonas Goldmann an der linken Strafraumgrenze erfolgreich zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich in der 60. Minute.

Dreimal in Rückstand

Obschon die Gastgeber dreimal in Rückstand lagen, gaben sie zu keiner Zeit auf. „Der Gegner war stark, aber wir waren auch nicht schlecht“, sagte Lisic bescheiden. Dass Torwart Goncalo Cadral Fernandes bei seinem ersten Einsatz nach langer Urlaubszeit gleich viermal hinter sich greifen musste, lag derweil an der individuellen Klasse der gegnerischen Spieler. „Die bewegen sich so gut, da ist es wirklich sehr schwierig, zu verteidigen“, sagte der Schmidener Trainer.

TSV Schmiden: Fernandes – Aloisio (46. Fazio), Gustave (49. Elezi), Daniel Acri, Stecher (77. Köker) – Godanci (56. Chacon Pineda), Bach, Sessa, Hasani (46. Puppa) – Pasquale Siena, Tommaso Siena.