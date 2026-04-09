Fußball: TSV Schmiden Pasquale Siena trifft ohne Schnickschnack
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden stehen nach dem 2:1-Erfolg im Pokal-Halbfinale gegen den TSV Schornbach erneut im Endspiel.
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden stehen nach dem 2:1-Erfolg im Pokal-Halbfinale gegen den TSV Schornbach erneut im Endspiel.
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben es schon wieder getan. Zum dritten Mal nach 2023 und 2024 sind sie ins Endspiel des Wettbewerbs um den Bezirkspokal eingezogen. Am Dienstagabend besiegten sie im Halbfinale den Liga-Konkurrenten und Bezirksliga-Dritten TSV Schornbach auf dessen Platz mit 2:1. Mann des Abends auf Schmidener Seite war der Stürmer Pasquale Siena mit seinem Doppelpack in der 17. und 59. Minute. „Das war ein absolut verdienter Sieg. Wir waren fokussiert und konzentriert“, sagte Damir Lisic. Der zum Saisonende scheidende Erfolgstrainer hat nun am Freitag, 1. Mai, 16.30 Uhr, auf dem Fußballplatz des SSV Steinach-Reichenbach die Chance, zum zweiten Mal den Pott zu gewinnen. Gegner ist der derzeitige Bezirksliga-Spitzenreiter SV Allmersbach, der sich in seinem Halbfinale bereits am Karsamstag mit 3:2 beim TSV Obersontheim durchgesetzt hatte.