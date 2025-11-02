Der TSV Schmiden hält dagegen

Dass spielerische Elemente im Duell gegen Rudersberg zu kurz kommen würden, das war dem Schmidener Coach und den Seinen schon vor dem Anpfiff klar. „Rudersberg ist eine körperlich robuste, zweikampfstarke Mannschaft. Wenn man da nicht dagegenhält, verliert man“, sagte Lisic. Und die Kicker vom Nurmiweg hielten dagegen und sind auch „keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen“ – sehr zur Freude des TSV-Trainers. Zudem münzten sie ihre Vorteile in der ersten Hälfte auch in Tore um. Oliver Bach nahm nach 36 Minuten einen abgelegten Ball von Sturmpartner Gustave Zama volley und hämmerte diesen aus acht Metern in die Maschen. Vier Minuten später fiel Innenverteidiger Daniel Acri im Anschluss an einen Freistoß das Spielgerät vor die Füße. Dieser zog im Strafraum sofort ab und ließ sich anschließend von seinen Mitspielern zum 2:0-Pausenstand gratulieren. Die Gäste hatten indes im ersten Durchgang nur eine Großchance, die Schmidens Tormann Goncalo Cadral Fernandes „sensationell vereitelte“, sagte Lisic.