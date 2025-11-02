Fußball: TSV Schmiden Trainer beeindruckt: TSV Schmiden nimmt den Kampf
Der Fußball-Bezirksligist überzeugt beim 3:2-Heimsieg über den TSV Rudersberg mit Einsatz und Wille.
Es war ein hartes Stück Arbeit, aber letztlich verließen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden den Platz als Sieger. Im Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Rudersberg gewann das Team um Trainer Daniel Lisic aufgrund einer starken kämpferischen Leistung mit 3:2 (2:0).