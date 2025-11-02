 
Fußball: TSV Schmiden Trainer beeindruckt: TSV Schmiden nimmt den Kampf

1
Schmidens Roland Teiko (vorne) kam ins Spiel und traf. Foto: Archiv Günter Schmid

Der Fußball-Bezirksligist überzeugt beim 3:2-Heimsieg über den TSV Rudersberg mit Einsatz und Wille.

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber letztlich verließen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden den Platz als Sieger. Im Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Rudersberg gewann das Team um Trainer Daniel Lisic aufgrund einer starken kämpferischen Leistung mit 3:2 (2:0).

 

Der TSV Schmiden hält dagegen

Dass spielerische Elemente im Duell gegen Rudersberg zu kurz kommen würden, das war dem Schmidener Coach und den Seinen schon vor dem Anpfiff klar. „Rudersberg ist eine körperlich robuste, zweikampfstarke Mannschaft. Wenn man da nicht dagegenhält, verliert man“, sagte Lisic. Und die Kicker vom Nurmiweg hielten dagegen und sind auch „keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen“ – sehr zur Freude des TSV-Trainers. Zudem münzten sie ihre Vorteile in der ersten Hälfte auch in Tore um. Oliver Bach nahm nach 36 Minuten einen abgelegten Ball von Sturmpartner Gustave Zama volley und hämmerte diesen aus acht Metern in die Maschen. Vier Minuten später fiel Innenverteidiger Daniel Acri im Anschluss an einen Freistoß das Spielgerät vor die Füße. Dieser zog im Strafraum sofort ab und ließ sich anschließend von seinen Mitspielern zum 2:0-Pausenstand gratulieren. Die Gäste hatten indes im ersten Durchgang nur eine Großchance, die Schmidens Tormann Goncalo Cadral Fernandes „sensationell vereitelte“, sagte Lisic.

Der TSV Schmiden bringt den knappen Vorsprung über die Zeit

Mit mehr Schwung kamen die Gäste dann aus der Kabine und machten die Partie mit dem Treffer von Paul Conradi nach 57 Minuten wieder spannend. Als aber der eingewechselte Roland Teiko nach 79 Minuten den alten Abstand wiederherstellte, schien die Partie gelaufen. Dem war aber nicht so. Ein schönes Fernschusstor zum 2:3-Anschluss von Marcel Roser (85.) sorgte plötzlich noch für Hektik auf Gastgeberseite. „Doch wir haben das Ergebnis zum Glück noch über die Zeit gerettet“, sagte Lisic.

TSV Schmiden: Cadral Fernandes – Alessandro Fazio (86. Forciniti), Daniel Acri, Sessa, Stecher – Islami (46. Pineda), Godanci, Aloisio (65. Tommasso Siena), Puppa (73. Teiko) – Bach, Zama (80. Hasani).

