Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben den nächsten Sieg eingetütet. Vor heimischer Kulisse siegte die Mannschaft um Trainer Damir Lisic gegen den Aufsteiger SC Urbach am Sonntag mit 3:1 (2:0). Besonders gefeiert wurde dabei der Treffer von Facundo Aloisio. Der 24-Jährige, der sich in der dritten Saison das Schmidener Trikot überzieht, war mit seinem Tor zum 2:0 erstmalig für den TSV erfolgreich.

Frühes Strafstoßtor beschert Führung Die Partie hatte mit einem frühen Tor für die Gastgeber begonnen. Nachdem Tommaso Siena im Strafraum von den Beinen geholt worden war, verwandelte Oliver Bach vom Punkt souverän zum 1:0 (6. Spielminute). Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Nur 14 Minuten später traf Aloisio per Direktabnahme von der Strafraumgrenze. „Danach sind wir leider spielerisch abgefallen und haben uns dem Gegner angepasst“, sagt Lisic.

Nach einer Stunde bringt Lisic geich drei neue Spieler

Nach der Pause genügte dann eine Unaufmerksamkeit, um bei den Gästen noch einmal Hoffnung aufkeimen zu lassen. Nach einem Ballverlust des TSV im Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um. Ein Steckpass reichte, um die TSV-Hintermannschaft auszuhebeln und den Weg für Christoph Veil freizumachen – 1:2 (52.).

Nach einer guten Stunde hatte Lisic dann genug und brachte gleich drei neue Spieler. Der frische Wind machte sich in der 75. Minute bezahlt. Bei einem Angriff über rechts spitzelte Tommaso Siena den Ball über seinen Gegenspieler, der eingewechselte Eduardo Chacon Pineda nahm den Ball im Lauf mit und vollendete erfolgreich zum 3:1. „In der Schlussviertelstunde hatten wir den Gegner dann wieder im Griff“, sagt Lisic, dessen Team weiterhin den dritten Platz belegt.

Im Pokal heißt der nächste Gegner TB Beinstein II

Derweil steht nun auch der Gegner des TSV in der vierten Runde des Wettbewerbs um den Bezirkspokal fest. Es ist der TB Beinstein II aus der Kreisliga B, Staffel 4. Das Team hat sich am Mittwochabend mit 3:1 gegen den klassenhöheren SC Korb in der dritten Runde durchgesetzt. Die vierte Runde wird am Mittwoch, 22. Oktober, 19.30 Uhr gespielt. Die Schmidener treten auswärts an.

TSV Schmiden: Fernandes – Alessandro Fazio (68. Islami), Daniel Acri, Sessa, Stecher – Godanci (61. Chacon Pineda), Aloisio, Bach (77. Gustave), Puppa (61. Forciniti) – Teiko (61. Hasani), Tommaso Siena.