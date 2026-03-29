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  6. Wieder einmal den Beginn verschlafen

Fußball: TSV Schmiden Wieder einmal den Beginn verschlafen

Fußball: TSV Schmiden: Wieder einmal den Beginn verschlafen
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Dritte Auswärtspleite nacheinander für TSV-Kapitän Matthias Sessa und seine Mitstreiter. Foto: Maximilian Hamm

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden verlieren am Sonntag mit 0:3 (0:2) beim SV Breuningsweiler.

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben am vergangenen Sonntag die dritte Auswärtsniederlage seit dem Re-Start nach der Winterpause verbucht. Nach dem 0:4 beim TSV Gaildorf, und dem 1:3 bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach musste sich das Team um den Trainer Damir Lisic auch beim SV Breuningsweiler geschlagen geben – 0:3. „Wir haben die ersten 25 Minuten komplett verschlafen“, sagt der TSV-Coach.

 

TSV-Spieler führen keinen Zweikampf

Als die Seinen aus dem Tiefschlaf erwachten, stand es bereits 2:0 für die Gastgeber. Christian Stecher hatte einen Doppelpack geschnürt (14./18.). Bis dahin hatten die Schmidener keinen Zweikampf geführt – der Schlüssel zum Erfolg für das Team aus Breuningsweiler. Bis zur Pause spielte der TSV, der in Joseph Ankrah und Torwart Goncalo Cadral Fernandes (beide krank) zwei wichtige Schlüsselspieler vermisste, zwar besser, versäumte es aber, den Anschlusstreffer zu machen. Toptorjäger Pasquale Siena hatte die beste Chance, nach seinem Schuss ging der Ball aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Rene Huber trifft noch zum 3:0 in der Nachspielzeit

Nach Wiederanpfiff waren die Gäste am Drücker, doch entweder war der vielleicht entscheidende letzte Pass zu ungenau oder es fehlte das Quäntchen Glück. In der Nachspielzeit traf schließlich noch Rene Huber nach einem Konter über die linke Seite zum 3:0-Endstand.

Pokal-Halbfinale am 7. April beim TSV Schornbach

Weiter geht es für das Team um Innenverteidiger und Kapitän Matthias Sessa am Dienstag, 7. April. Im Halbfinale des Wettbewerbs um den Bezirkspokal tritt der TSV beim drittplatzierten Liga-Konkurrenten TSV Schornbach an. Die Partie war ursprünglich für den kommenden Ostersamstag anberaumt. Doch weil dies das einzige freie Wochenende für die Kicker bis zum Liga-Finale am 6. Juni ist, einigten sich beide Parteien auf die Spielverlegung. Anpfiff ist um 20 Uhr. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen am vorvergangenen Spieltag trennten sich beide Teams 3:3.

    TSV Schmiden: Hadziresic – Alessio Acri (46. Silas Puppa), Daniel Acri, Sessa, Stecher – Chacon Pineda (46. Alessandro Fazio), Godanci, Bach, Luis Puppa (46. Buckenberger) – Pasquale Siena (70. Kotsoglou), Tommaso Siena (90. Forciniti).

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