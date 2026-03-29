Fußball: TSV Schmiden Wieder einmal den Beginn verschlafen
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden verlieren am Sonntag mit 0:3 (0:2) beim SV Breuningsweiler.
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden verlieren am Sonntag mit 0:3 (0:2) beim SV Breuningsweiler.
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben am vergangenen Sonntag die dritte Auswärtsniederlage seit dem Re-Start nach der Winterpause verbucht. Nach dem 0:4 beim TSV Gaildorf, und dem 1:3 bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach musste sich das Team um den Trainer Damir Lisic auch beim SV Breuningsweiler geschlagen geben – 0:3. „Wir haben die ersten 25 Minuten komplett verschlafen“, sagt der TSV-Coach.