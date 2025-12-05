Fußball: TSV Weilimdorf, Calcio Der Plan vom schlechter Spielen
Der TSV Weilimdorf will durch einen Sieg mit guter Laune in die Pause gehen. Bei Calcio Leinfelden-Echterdingen geht ein Stürmer und sucht man einen neuen.
19. und letzter Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Verbandsliga. Während der TSV Weilimdorf im Aufsteigerduell zuhause gegen den FC Rottenburg den Dreier für den Anschluss zum Tabellenmittelfeld braucht, will Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen die TSG Hofherrnweiler mit einem abschließenden Sieg das Punktepolster zur Abstiegszone vergrößern.