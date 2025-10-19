 
Fußball: TSV Weilimdorf Das Phantom schlägt spät doch noch zu

1
Und am Ende doch wieder er. Holzhausens Janik Michel sorgte mit seinem Last-Minute-Tor für Weilimdorfer Kopfschütteln. Foto: imago/Markus Ulmer

Der Verbandsliga-Aufsteiger unterliegt in Holzhausen trotz guter Leistung und zwei Spielercomebacks unglücklich mit 0:1. Ein Gegenspieler sorgt für schlussendliches Kopfschütteln.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Am Ende war Kopfschütteln. „Unfassbar“, lautete der Kommentar des Trainers Oliver Stierle. Da hatten seine Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf 94 Spielminuten lang kämpferisch alles in die Waagschale geworfen. Ja, zwischendurch schnupperten sie sogar am Auswärtscoup und wankte der gegenüberstehende Meisterschaftsmitfavorit. Und dann das! Eine der letzten Aktionen der Begegnung, Gegentor, null Punkte. „Wir haben einen Riesenaufwand betrieben, stehen aber mit leeren Händen da“, sagt Stierle nach dem unglücklichen 0:1 beim FC Holzhausen.

 

Der letztlich entscheidende Unterschied: Der Gegner hat halt einen Janik Michel. Wie schon so oft wurde der Topscorer und amtierende Torschützenkönig der Liga auch diesmal wieder zum Matchwinner. „Ein Phantom. Man hat ihn das ganze Spiel über kaum gesehen, aber dann ist er aus dem Nichts da und macht das Tor“, merkt Stierle halb stöhnend, halb anerkennend an. Aus einem Strafraumgewühl heraus schlug der 33-Jährige schließlich zu. Insgesamt steht er nun bei 233 Treffern aus 211 Punktspieleinsätzen für seinen Verein.

