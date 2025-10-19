Fußball: TSV Weilimdorf Das Phantom schlägt spät doch noch zu
Der Verbandsliga-Aufsteiger unterliegt in Holzhausen trotz guter Leistung und zwei Spielercomebacks unglücklich mit 0:1. Ein Gegenspieler sorgt für schlussendliches Kopfschütteln.
Der Verbandsliga-Aufsteiger unterliegt in Holzhausen trotz guter Leistung und zwei Spielercomebacks unglücklich mit 0:1. Ein Gegenspieler sorgt für schlussendliches Kopfschütteln.
Am Ende war Kopfschütteln. „Unfassbar“, lautete der Kommentar des Trainers Oliver Stierle. Da hatten seine Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf 94 Spielminuten lang kämpferisch alles in die Waagschale geworfen. Ja, zwischendurch schnupperten sie sogar am Auswärtscoup und wankte der gegenüberstehende Meisterschaftsmitfavorit. Und dann das! Eine der letzten Aktionen der Begegnung, Gegentor, null Punkte. „Wir haben einen Riesenaufwand betrieben, stehen aber mit leeren Händen da“, sagt Stierle nach dem unglücklichen 0:1 beim FC Holzhausen.