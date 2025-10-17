Ausgerechnet vor einem der schwersten Auswärtsspiele in dieser Verbandsliga-Saison plagen den Trainer des TSV Weilimdorf, Oliver Stierle, Abwehrsorgen. Für das Duell am Sonntag um 15.30 Uhr beim FC Holzhausen fehlen Erdinc Bozoglu, der sich weiterhin auf Dienstreise befindet, sowie Rinis Krasniqi, der im vergangenen Spiel Gelb-Rot sah und gesperrt ist. Anthony Jeremy Raheem hatte bereits vor Wochen berufsbedingt seinen Ausstieg bekannt gegeben. „Damit fallen mir drei Abwehrspieler aus, die genügend Qualität haben, Leistungsträger zu sein“, sagt Stierle. Josip Biljeskovic fehlt ohnehin seit Ende August verletzt. Wie Stierle dieses Abwehrloch stopfen will, ist noch offen. „Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht, das besprechen wir noch im Trainerteam“, gibt er zu.

Klar ist: Auf die wohl notdürftig geflickte Weilimdorfer Hintermannschaft wird einiges zukommen. Mit Janik Michel steht der aktuell beste Torjäger (14 Treffer) gegenüber. Hinzukommt dessen Sturmpartner Tim Steinhilber. „Die beiden musst du in den Griff bekommen, sie sind die Schlüsselspieler“, weiß Stierle. Der aber auch vor dem restlichen Team warnt: „Die Stümer müssen aber auch gefüttert werden und auch dafür haben sie richtig gute Spieler.“ Generell sei der ehemalige Oberligist, der wieder um den Aufstieg mitspielt, ein „richtig schwerer Brocken“. Sein Team wisse jedoch, worauf es gegen den Tabellenvierten ankommt. „Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und diese gewinnen“, sagt Stierle.

Der ehemalige Kickers-Verteidiger ist guter Dinge, weil seine zwei wichtigsten Spieler wieder zurückkehren: Bastian Joas und Enis Küley. Die beiden Leitwölfe stehen nach ihren auskurierten Verletzungen wieder vor der Rückkehr in den Kader. „Ich bin guter Dinge, dass sie für Sonntag fit sind“, sagt Stierle über seine beiden Ausnahmespieler.

Ex-VfB-Profi Manuel Fischer jetzt beim VfR Heilbronn

Pikant: Stierles Vorgänger und vorheriger Chef Manuel Fischer heuerte jüngst beim Ligakonkurrenten VfR Heilbronn an. Vor gut einem Monat trat der Ex-VfB-Kicker aus gesundheitlichen Gründen beim TSV Weilimdorf zurück. Jetzt die Rückkehr in den Ligaalltag – ausgerechnet bei einem Ligakonkurrenten. „Mir persönlich ist es egal, wo er Trainer ist. Wir wünschen ihm diesbezüglich alles Gute“, sagt der sportliche Leiter Michael Bachmann. Als Verein sei man Fischer für seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren sehr dankbar.

Der ehemalige Profi übernahm den TSV Weilimdorf in der Landesliga und machte aus einem Abstiegskandidaten einen Meisterschaftsanwärter und schaffte schließlich den Aufstieg in die Verbandsliga. Vom Verein erhielt er für seine Tätigkeiten viele Freiheiten. Sein plötzliches Aus und vor allem die Art und Weise sorgen deshalb noch immer für Nachhall. „Persönlich bin ich davon extrem enttäuscht, was in diesem Jahr stattgefunden hat. Das hätte man auch anders handhaben können“, stellt Bachmann klar. Während Fischers Krankenzeit habe man auf dessen Bitten vor vier Wochen den noch Anfang des Jahres bis 2027 verlängerten Vertrag aufgelöst. Über sein Engagement in Heilbronn habe Fischer den Verein dennoch im Vorfeld in Kenntnis gesetzt.