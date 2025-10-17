 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Die zwei Leitwölfe kehren endlich wieder zurück

Fußball: TSV Weilimdorf Die zwei Leitwölfe kehren endlich wieder zurück

Fußball: TSV Weilimdorf: Die zwei Leitwölfe kehren endlich wieder zurück
1
Bastian Joas (links) und Enis Küley sind nach wochenlanger Leidenszeit wieder fit. Foto: Günter Bergmann/Archiv Bergmann

Bastian Joas und Enis Küley kehren gegen Holzhausen in den Kader des Fußball-Landesligisten zurück. Derweil äußert sich der Verein zum Einstieg des Ex-Trainers Fischer in Heilbronn.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Ausgerechnet vor einem der schwersten Auswärtsspiele in dieser Verbandsliga-Saison plagen den Trainer des TSV Weilimdorf, Oliver Stierle, Abwehrsorgen. Für das Duell am Sonntag um 15.30 Uhr beim FC Holzhausen fehlen Erdinc Bozoglu, der sich weiterhin auf Dienstreise befindet, sowie Rinis Krasniqi, der im vergangenen Spiel Gelb-Rot sah und gesperrt ist. Anthony Jeremy Raheem hatte bereits vor Wochen berufsbedingt seinen Ausstieg bekannt gegeben. „Damit fallen mir drei Abwehrspieler aus, die genügend Qualität haben, Leistungsträger zu sein“, sagt Stierle. Josip Biljeskovic fehlt ohnehin seit Ende August verletzt. Wie Stierle dieses Abwehrloch stopfen will, ist noch offen. „Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht, das besprechen wir noch im Trainerteam“, gibt er zu.

 

Klar ist: Auf die wohl notdürftig geflickte Weilimdorfer Hintermannschaft wird einiges zukommen. Mit Janik Michel steht der aktuell beste Torjäger (14 Treffer) gegenüber. Hinzukommt dessen Sturmpartner Tim Steinhilber. „Die beiden musst du in den Griff bekommen, sie sind die Schlüsselspieler“, weiß Stierle. Der aber auch vor dem restlichen Team warnt: „Die Stümer müssen aber auch gefüttert werden und auch dafür haben sie richtig gute Spieler.“ Generell sei der ehemalige Oberligist, der wieder um den Aufstieg mitspielt, ein „richtig schwerer Brocken“. Sein Team wisse jedoch, worauf es gegen den Tabellenvierten ankommt. „Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und diese gewinnen“, sagt Stierle.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Verbandsliga: Absteiger-Duell mit brisanter Vorgeschichte

Fußball-Verbandsliga Absteiger-Duell mit brisanter Vorgeschichte

Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt am Freitagabend den SV Fellbach. In Abwesenheit des Kapitäns steht beim Filderclub einmal mehr die zweiköpfige Erfolgsachse im Fokus.

Der ehemalige Kickers-Verteidiger ist guter Dinge, weil seine zwei wichtigsten Spieler wieder zurückkehren: Bastian Joas und Enis Küley. Die beiden Leitwölfe stehen nach ihren auskurierten Verletzungen wieder vor der Rückkehr in den Kader. „Ich bin guter Dinge, dass sie für Sonntag fit sind“, sagt Stierle über seine beiden Ausnahmespieler.

Ex-VfB-Profi Manuel Fischer jetzt beim VfR Heilbronn

Pikant: Stierles Vorgänger und vorheriger Chef Manuel Fischer heuerte jüngst beim Ligakonkurrenten VfR Heilbronn an. Vor gut einem Monat trat der Ex-VfB-Kicker aus gesundheitlichen Gründen beim TSV Weilimdorf zurück. Jetzt die Rückkehr in den Ligaalltag – ausgerechnet bei einem Ligakonkurrenten. „Mir persönlich ist es egal, wo er Trainer ist. Wir wünschen ihm diesbezüglich alles Gute“, sagt der sportliche Leiter Michael Bachmann. Als Verein sei man Fischer für seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren sehr dankbar.

Der ehemalige Profi übernahm den TSV Weilimdorf in der Landesliga und machte aus einem Abstiegskandidaten einen Meisterschaftsanwärter und schaffte schließlich den Aufstieg in die Verbandsliga. Vom Verein erhielt er für seine Tätigkeiten viele Freiheiten. Sein plötzliches Aus und vor allem die Art und Weise sorgen deshalb noch immer für Nachhall. „Persönlich bin ich davon extrem enttäuscht, was in diesem Jahr stattgefunden hat. Das hätte man auch anders handhaben können“, stellt Bachmann klar. Während Fischers Krankenzeit habe man auf dessen Bitten vor vier Wochen den noch Anfang des Jahres bis 2027 verlängerten Vertrag aufgelöst. Über sein Engagement in Heilbronn habe Fischer den Verein dennoch im Vorfeld in Kenntnis gesetzt.

Weitere Themen

Fußball: TSV Weilimdorf: Die zwei Leitwölfe kehren endlich wieder zurück

Fußball: TSV Weilimdorf Die zwei Leitwölfe kehren endlich wieder zurück

Bastian Joas und Enis Küley kehren gegen Holzhausen in den Kader des Fußball-Landesligisten zurück. Derweil äußert sich der Verein zum Einstieg des Ex-Trainers Fischer in Heilbronn.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga: TV Echterdingen: „Heutzutage vergessen viele, wie gut sie behandelt werden“

Fußball-Landesliga: TV Echterdingen „Heutzutage vergessen viele, wie gut sie behandelt werden“

Nach dem Aus von Valentin Haug übernimmt vorerst Predrag Sarajlic als Trainer. Ein Gespräch über geplante Veränderungen, persönliche Ambitionen und eine einstige Zeit beim VfB.
Von Dominik Grill
Fußball: TSV Bernhausen: Der Traum von der Pokalsensation währt nur 50 Minuten

Fußball: TSV Bernhausen Der Traum von der Pokalsensation währt nur 50 Minuten

Eine gute Spielhälfte lang schnuppert der Landesligist an der Sensation, dann macht der Titelverteidiger Großaspach ernst. Was vom 0:7 hängen bleibt – und warum ein Spieler hadert.
Von Franz Stettmer
Wasserball-Bundesliga: Cannstatts junge Wilde vor dem Comeback

Wasserball-Bundesliga Cannstatts junge Wilde vor dem Comeback

Nach zehn Jahren tritt der SV Cannstatt erstmals wieder in der höchsten Liga an. Zählen kann das Team auf jugendliche Dynamik und das wohl stärkste Torhütertrio der Spielklasse.
Von Dominik Grill
Fußball-Landesliga: „Die schwerste Entscheidung“ – Trainer Haug wirft beim TV Echterdingen hin

Fußball-Landesliga „Die schwerste Entscheidung“ – Trainer Haug wirft beim TV Echterdingen hin

Der Coach zieht die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Warum sich unter ihm eine Horrorbilanz ergeben hat, weshalb im Verein der Zeitpunkt nervt und wer nun übernimmt.
Von Franz Stettmer
Pararadfahrer Fabian Döring: Mit Zwischenstation Rio auf die ganz große Bühne Los Angeles?

Pararadfahrer Fabian Döring Mit Zwischenstation Rio auf die ganz große Bühne Los Angeles?

Fabian Döring vom Stuttgarter Radsportteam Racing Students kämpft um WM-Medaillen auf der Bahn. 2028 will er dann seinen eigentlichen Traum verwirklichen.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Achtelfinale: TSV Bernhausen träumt von der Pokalsensation

Fußball-Achtelfinale TSV Bernhausen träumt von der Pokalsensation

An diesem Mittwoch ist für den Landesligisten gegen den Titelverteidiger Großaspach das „Spiel des Jahres“. Über Rekordzahlen – und warum ausgerechnet der bisherige Pokalheld fehlt.
Von Franz Stettmer
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Erster Trainerwechsel der Saison und klare Sache im Spitzenspiel

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Erster Trainerwechsel der Saison und klare Sache im Spitzenspiel

Beim SSV Zuffenhausen hat die sportliche Misere Konsequenzen. Indes ist das Spitzenquartett gesprengt und schnürt ein Spieler einen Tore-Fünferpack.
Von Dominik Grill
Fußball: Kreisliga A, Staffel 2: Fünfter Streich dank Last-Minute-Tor – Waldebene springt auf Platz zwei

Fußball: Kreisliga A, Staffel 2 Fünfter Streich dank Last-Minute-Tor – Waldebene springt auf Platz zwei

Der Mitfavorit behauptet sich in einem packenden Duell. Bei der Spvgg Stetten sorgt ein Geburtstagskind für späten Jubel. Und bei Ermis verabschiedet sich ein Spieler zum Wehrdienst.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: 7. Spieltag: Nach nur sieben Spielen: Der jüngste Trainer der Staffel ist seinen Job los

Fußball-Bezirksliga: 7. Spieltag Nach nur sieben Spielen: Der jüngste Trainer der Staffel ist seinen Job los

Außerdem vom Sonntag: zwei Cannstatter Traumtore, zwei Mannschaftskapitäne im Krankenhaus und ein Torhüter, der einen schwarzen Nachmittag hat.
Von Franz Stettmer
Weitere Artikel zu Verbandsliga Manuel Fischer FC Holzhausen
 