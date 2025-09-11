 
Fußball: TSV Weilimdorf Nach Auswärtsdebakel mit elf Toren stehen alle auf dem Prüfstand

1
Weilimdorfs Trainer Oliver Stierle war nach dem 2:9-Debakel seines Team gegen Dorfmerkingen sprachlos. Foto: Günter Bergmann

Der Fußball-Verbandsligist verliert bei den Sportfreunden Dorfmerkingen mit 2:9. Der Trainer Oliver Stierle kündigt eine knallharte Analyse und mögliche Konsequenzen an.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

So schnell will Oliver Stierle seine Spieler des Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf nicht davonkommen lassen.„An diesem Freitag folgt eine knallharte Analyse. Ich kann das so nicht akzeptieren“, sagt der Trainer. Einstweilen sitzt beim Aufsteiger allen Beteiligten weiter der Schrecken in den Gliedern. Mit sage und schreibe 2:9 (!) haben die Stuttgarter ihr Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Dorfmerkingen verloren. Ein Debakel, das den vorherigen Aufschwung abrupt beendet. Stierle erkannte individuelle Fehler zuhauf.

 

Schon nach zwei Minuten führte ein eben solcher zum Rückstand. Zwar drehten die Gäste die Begegnung danach durch eine starke Einzelleistung von Terry Offei sowie Eldin Sadikovic zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Doch dann brachen alle Dämme. Nach 19 Minuten lagen die Weilimdorfer mit 2:5 zurück. „Wir waren meilenweit von unserem Anspruch entfernt. Der Abstand zwischen den Ketten war viel zu groß“, sagt Stierle. Ein obendrein verschossener Foulelfmeter von Bastian Joas passte ins Bild eines gebrauchten Abends.

