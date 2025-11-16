 
Fußball: TSV Weilimdorf Nächste bittere Pille: Der Kopflädierte trifft per Kopf

Auch diesmal wurde seiner Mannschaft eine einzige Abwehrpanne zum Verhängnis: der Weilimdorfer Trainer Oliver Stierle. Foto: Günter Bergmann

Für den Verbandsliga-Aufsteiger setzt sich mit einem 0:1 beim Spitzenreiter Young Boys Reutlingen die Serie unglücklicher Niederlagen fort. Für einen endet das Geschehen erneut blutig.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Ginge es in ihrer Sportart nach Haltungsnoten, wer weiß, wo die Fußballer des TSV Weilimdorf in der Tabelle stehen würden. Bestimmt nicht so weit unten. Aber das war dann auch an diesem Sonntag wieder nur ein schwacher Trost. Unter der tatsächlich relevanten Rubrik, bei den Toren, alles wie gehabt: nächstes Spiel, nächste Niederlage. Das aktuelle, wenngleich achtbare 0:1 im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Young Boys Reutlingen bedeutet für den Landesliga-Aufsteiger die sechste in Serie, zum vierten Mal dabei mit nur einem Treffer Unterschied. „Es ist sehr, sehr bitter, dass wir nach so einer Leistung erneut mit leeren Händen nach Hause fahren“, sagte der Trainer Oliver Stierle.

 

Klar ist damit, dass die Nord-Stuttgarter die Hinrunde mit lediglich 15 Punkten auf dem Konto beenden. Am nächsten Wochenende, wenn der letzte Spieltag der ersten Saisonhälfte auf dem Terminplan steht, haben sie spielfrei – und müssen fürchten, als Zuschauer vollends in die Abstiegszone durchgereicht zu werden. Für eine Stimmungsaufbesserung noch vor der Winterpause bleiben aber immerhin die beiden dann bereits ersten Aufgaben der Rückserie in Fellbach (29. November) und zuhause gegen Rottenburg (6. Dezember), vor denen nun der Erfolgsdruck steigt.

