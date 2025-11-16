Ginge es in ihrer Sportart nach Haltungsnoten, wer weiß, wo die Fußballer des TSV Weilimdorf in der Tabelle stehen würden. Bestimmt nicht so weit unten. Aber das war dann auch an diesem Sonntag wieder nur ein schwacher Trost. Unter der tatsächlich relevanten Rubrik, bei den Toren, alles wie gehabt: nächstes Spiel, nächste Niederlage. Das aktuelle, wenngleich achtbare 0:1 im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Young Boys Reutlingen bedeutet für den Landesliga-Aufsteiger die sechste in Serie, zum vierten Mal dabei mit nur einem Treffer Unterschied. „Es ist sehr, sehr bitter, dass wir nach so einer Leistung erneut mit leeren Händen nach Hause fahren“, sagte der Trainer Oliver Stierle.